Türk deri devi iflasın eşiğinde. Dünya markaları müşterisi

Bolu’nun Gerede ilçesinde 20 yılı aşkın süredir deri sektöründe faaliyet gösteren Emre Modern Dericilik, ekonomik kriz nedeniyle konkordato ilan etti. Nine West gibi dünya çapında tanınmış moda markalarına deri tedarik eden şirket, Gerede Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak borçlarını yeniden yapılandırmak için geçici mühlet aldı.

Mahkeme, 29 Nisan 2025’te verdiği üç aylık geçici mühlet kararını, konkordato komiser heyetinin görüşleri doğrultusunda 29 Temmuz 2025’ten itibaren iki ay daha uzattı. Şirketin mali durumunu düzeltebilmesi için hazırlanan ön proje değerlendirilirken, mal varlığını koruma amaçlı tedbir kararları da alındı.

2000’li yıllarda Rüştü Aydemir tarafından kurulan Emre Modern Dericilik, kaliteli deri üretimiyle Türkiye ve dünya pazarında adını duyurdu. En ileri endüstriyel makinelerle işlenen deriler, çevre dostu boyalarla renklendirilerek insan sağlığına zarar vermeyen ürünler haline getiriliyor. Şirket, inovasyona verdiği önemle sektörde fark yaratmayı başardı.

Yoğun pazar rekabetine rağmen güvenilir üretim hattını koruyan firma, deri sektöründe kalite ve yenilik standartlarını yükselterek büyümeyi sürdürdü. Ancak son yıllarda artan ekonomik baskılar, hammadde maliyetlerindeki yükseliş ve global pazarlardaki dalgalanmalar şirketi zora soktu.

Emre Modern Dericilik, doğa dostu üretim anlayışıyla tanınıyor. “Kimyamızda Doğa Var” sloganıyla hareket eden firma, nefes alabilen deriler üreterek hem çevreye hem de insan sağlığına duyarlı bir yaklaşım sergiliyor. Uzman kadrosu ve geniş makine parkuruyla deri ihtiyacını karşılayan şirket, uluslararası standartlara uygun üretim yaparak küresel bir oyuncu olmayı hedefliyordu.

Ancak mali darboğaz, bu hedefleri riske attı. Konkordato süreci, şirketin ayakta kalabilmesi ve borçlarını yapılandırarak yeniden güç kazanması için kritik bir fırsat olarak görülüyor.