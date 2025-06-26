Türk deri devi iflasın pençesinde. Mahkemeden flaş karar

1987 yılında Şahinoğlu Deri adıyla kurulan ve zamanla Aspells Deri markasıyla sektörde adını duyuran deri üreticisi, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusu yaptı. Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, İcra ve İflas Kanunu’nun 287. ve 288. maddeleri uyarınca şirkete 3 ay geçici mühlet tanıdı.

Konkordato Takip'te yer alan bilgilere göre, bu karar, şirketin borçlarını yeniden yapılandırmasına imkan sağlayarak mal varlığını koruma altına alacak. Mahkeme, süreci yönetmek için Ferahnaz Seval Özel, Orçun Urak ve Hakan Karakaş’tan oluşan üç kişilik bir konkordato komiser heyeti atadı. Heyet, şirketin mali durumunu analiz ederek konkordatonun başarı olasılığını değerlendirecek.

Aspells Deri, Tuzla’daki üretim tesisleriyle sektöre adım attıktan sonra Çorlu Organize Sanayi Bölgesi’nde yatırımlar yaparak kapasitesini artırdı. 2016’da yeniden yapılanma sürecine giren firma, kürk süet kuzu derisi üretimine odaklanarak Avrupa standartlarında üretim yapan lider firmalardan biri haline geldi.

Şirket, çevre dostu üretim süreçleriyle yüksek kaliteli, tamamen Türk malı ürünler sunmayı hedefliyor. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ve HGP belgeleriyle çevre ve insan sağlığına verdiği önemi vurguluyor.

Ancak, son yıllarda artan hammadde maliyetleri, döviz kuru dalgalanmaları ve küresel ekonomik belirsizlikler, deri sektörünü olumsuz etkiledi. Aspells Deri’nin konkordato başvurusu, sektördeki diğer firmaların da benzer zorluklarla karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

Şirket, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak teslimat süreçlerinde güvenilirlik ve kalite odaklı üretim anlayışını sürdürmeyi amaçlıyor. Konkordato sürecinin, firmanın mali yapısını güçlendirerek sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmasına olanak sağlaması bekleniyor.

Sektör temsilcileri, Aspells Deri’nin bu zorlu dönemi atlatması halinde, yenilikçi üretim kapasitesiyle yeniden yükselişe geçebileceğini ifade ediyor.