Editör: İsa Karaarslan

Türkçe, derin ve köklü tarihiyle büyük bir medeniyet dilidir.

Türkçe, hem konuşma ve yazı dili / hem resmi dil / hem de eğitim ve bilim dili olarak yüzyıllar boyunca varlığını sürdürerek bir dünya dili hâline geldi.

Karamanoğlu Mehmet Bey, Türk Dili’nin önemine ve korunmasına işaret etti. Büyük medeniyetlerden süzülerek gelen Türkçe, bu fermanın öncülüğünde nesilden nesile aktarıldı.

Milletimizin, Türk Dil Bayramı kutlu olsun.

Siyaset Bilimci Çiğdem Bayraktar, sosyal medya hesabından Türk Dil Bayramı’nı kutladı.

Bayraktar, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

Bugünden sonra divanda, dergahta, bargahta, mecliste ve meydanda Türkçe’den başka dil kullanılmayacaktır.

Karamanoğlu Mehmet Bey

13 Mayıs 1277

Türkçe kadim bir uygarlık dili, ulusal kültürün taşıyıcısı, ortak ifade aracıdır. Üzerinde asırların deneyimi vardır.

Türk Dil Bayramı kutlu olsun!