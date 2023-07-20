Türk Dil Kurumu 18 kelimenin yazılışını değiştirdi. Doğrusunu öğrenin

Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğün 12. baskısı ile birlikte pek çok sözcüğün yazımında değişikliğe gitti. İşte yazılışı değişen o sözcükler...

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Türk Dil Kurumu 18 kelimenin yazılışını değiştirdi. Doğrusunu öğrenin 1
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Türk Dil Kurumu 18 kelimenin yazılışını değiştirdi. Doğrusunu öğrenin 2

12. baskı Türkçe Sözlük, 82 bin 135 madde başı, 18 bin 133 madde içi olmak üzere söz, terim, deyim ve anlamdan oluşan 132 bin 334 söz varlığına sahip olarak tanımlandı.

Sözlükte 45 bin 372 örnek cümle bulunmakta, sözlük metni ise 1 milyon 756 bin 396 sözden oluşuyor.

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Türk Dil Kurumu 18 kelimenin yazılışını değiştirdi. Doğrusunu öğrenin 3

Doğubeyazıt (Eski) / Doğubayazıt (güncel)

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Türk Dil Kurumu 18 kelimenin yazılışını değiştirdi. Doğrusunu öğrenin 4

Horon vurmak (eski) / Horon tepmek (güncel)

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Türk Dil Kurumu 18 kelimenin yazılışını değiştirdi. Doğrusunu öğrenin 5

Çiğ börek (eski) / çi börek (güncel)

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Türk Dil Kurumu 18 kelimenin yazılışını değiştirdi. Doğrusunu öğrenin 6

Yeşilzeytin (eski) / yeşil zeytin (güncel)

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Türk Dil Kurumu 18 kelimenin yazılışını değiştirdi. Doğrusunu öğrenin 7

Unvan (eski) / Ünvan (güncel)

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Türk Dil Kurumu 18 kelimenin yazılışını değiştirdi. Doğrusunu öğrenin 8

Marmara Ereğlisi (eski) / Marmaraereğlisi (güncel)

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Türk Dil Kurumu 18 kelimenin yazılışını değiştirdi. Doğrusunu öğrenin 9

Yakan top (eski) / yakantop (güncel)

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Türk Dil Kurumu 18 kelimenin yazılışını değiştirdi. Doğrusunu öğrenin 10

Kümeden düşmek (eski) / küme düşmek (yeni)

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Türk Dil Kurumu 18 kelimenin yazılışını değiştirdi. Doğrusunu öğrenin 11

Kayyum (eski) / kayyım (güncel)

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Türk Dil Kurumu 18 kelimenin yazılışını değiştirdi. Doğrusunu öğrenin 12

Yeşilsoğan (eski) / Yeşil soğan (güncel)

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Türk Dil Kurumu 18 kelimenin yazılışını değiştirdi. Doğrusunu öğrenin 13

Hasıraltı (eski) / hasır altı (güncel) Bu sözcüğün anlamı: Bir işi isteyerek, bilerek ve haksız olarak yürütmemek, örtbas etmek

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Türk Dil Kurumu 18 kelimenin yazılışını değiştirdi. Doğrusunu öğrenin 14

Akça armudu (eski) / akçaarmut (güncel)

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Türk Dil Kurumu 18 kelimenin yazılışını değiştirdi. Doğrusunu öğrenin 15

Sultan efendi (eski) / Sultanefendi (güncel) Bu sözcüğün anlamı: Osmanlılarda padişahın kız kardeşleri ile kızlarına verilen ünvan.

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Türk Dil Kurumu 18 kelimenin yazılışını değiştirdi. Doğrusunu öğrenin 16

Akzambak (eski) / ak zambak (güncel)

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Türk Dil Kurumu 18 kelimenin yazılışını değiştirdi. Doğrusunu öğrenin 17

Yeşilbiber (eski) / yeşil biber (güncel)

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Türk Dil Kurumu 18 kelimenin yazılışını değiştirdi. Doğrusunu öğrenin 18

Boy bos (eski) / boy pos (güncel)

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Türk Dil Kurumu 18 kelimenin yazılışını değiştirdi. Doğrusunu öğrenin 19

Pilili (eski) / Pileli (güncel)

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Türk Dil Kurumu 18 kelimenin yazılışını değiştirdi. Doğrusunu öğrenin 20

Yürük (eski) / Yörük (güncel)

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