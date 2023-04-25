Türk Dil Kurumu'na göre feshetmek nasıl yazılır? TDK feshetmek mi fesetmek mi?

Pek çok kelime halk arasında sanılanın aksine yanlış bilinerek yazılıyor. Bu kelimeler arasında en sık rastladığımız ise ‘feshetmek’ kelimesidir. Peki, Türk Dil Kurumuna göre feshetmek nasıl yazılır? TDK feshetmek mi fesetmek mi?

Halk arasında pek çok kelime sanılanın aksine yanlış yazılıyor. Bu konuda Türk Dil Kurumu TDK doğruluğu teyit etmekte ana kriter olarak belirleniyor. Peki, Türk Dil Kurumuna göre feshetmek nasıl yazılır?

TÜRK DİL KURUMUNA GÖRE FESHETMEK NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''feshetmek'' olarak yazılmaktadır. Günümüzde genellikle ''fesetmek'' olarak hatalı yazılır.

FESHETMEK KELİMESİNE İLİŞKİN ÖRNEKLER

‘’Sözleşmeyi feshetmek için taraflar bugün 11:00'da toplantı yapacak.’’

‘’Golcü oyuncu alacakları karşılığında sözleşmesini feshetmek istiyormuş.’’

‘’Bu sözleşmenin feshedilmesi iki tarafında yararına olacaktır.’’