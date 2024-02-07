Türk dili ve Türkçenin zenginliği Çelebi dergisinde

Derginin sunuş yazısında Nihad Sâmi Banarlı’nın, “Çünkü diller, milletlerin en aziz, en tılsımlı, en kıymetli servetleridir. Çünkü dillerin bir ses güzelliği ile dalgalanıp bur duyurma, anlatma ve inandırma gücüne ulaşmaları, kısa zamanda olmamıştır” tespitine yer vermiş.

Dergide ayrıca; *Prof. Dr. Ali Akar, Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Modernleşmesinin Bir Dayanağı Olarak Türk Dili *Öğr. Gör. Sena Baykal’ın Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimine Dair Doç. Dr. Tayfun Haykır ile söyleşisi * Prof. Dr. Vahit Türk, Ali Şir Nevâyî’de Dil ve Kimlik *Prof. Dr. Mustafa Argunşah, Batı Kaynaklı Kelimelerin Türkçe Yolculuğu *Mehmet Nuri Yardım, Türkçemize Hizmet Eden Abide Şahsiyetler *Alp Paksoy, Türkçenin zenginliği ve kelime Türetme Gücü *Doç. Dr. Hüseyin Yıldız, Türkiye Türkçesinde Bir Sözlükbirim Olarak "Eski Türkçe' Terimi *Doç. Dr. Fatih Numan Küçükballı, Türkülerde Deyimlerin Kullanımı Üzerine Bir İnceleme:

Makedonya Türküleri Örneği *Muammer Erdevir, Türkçeye adanmış bir ömür: Ömer Asım Aksoy *Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Yılmaz, Harf İnkılabına Giden Yol: Türkiye'de Latin Harflerinin Kabulüne Giden Süreç *Burçin Çalışkan, Türk-Macar İlişkilerinin Tarihi ve Ortak Dil Geçmişleri, *Aykut Türkoğlu, Türkistan'dan Anadolu'ya Kutlu Bir Yolculuk: Dede Korkut Destanı *Merve Karaduman, Yaşam Biçimi ve Söz Varlığı İlişkisi

Bağlamında Saçıkara Yörükleri Ağzı *İbrahim Daş, Bir Şair Olarak Ömer Lütfi Mete'nin Dil Hassasiyeti başlıklı yazılarıyla yer almakta. KİTABİYÂT bölümünde ise; *Zafer Saraç’ın, Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi(Yazarı: Ahmet Bican Ercilasun.) *Rümeysa Bedirhanoğlu’nun Taşa Kazınan Tarih(Yazarı: Erhan Aydın.) *Halil İbrahim Burçluoğlu’nun Türkçe Üzerine Yazılar(Yazarı: Prof. Dr. Günay Karaağaç.) hakkındaki incelemelerine yer verilmiş.