Türk dizileri dünyada fırtına estiriyor!

Kaynak: DHA
Türk dizileri dünyada fırtına estiriyor!

KANAL D’nin rekor kıran dizileri Uzak Şehir ve Eşref Rüya, Sinem Ünsal ve Çağatay Ulusoy’un ödüllü oyunculuklarıyla yurt dışında da fırtına estiriyor.

Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir, geçtiğimiz sezona damga vurdu. Alya karakterine hayat veren Sinem Ünsal ve Cihan karakterini canlandıran Ozan Akbaba sezon boyu partnerlikleriyle çok konuşuldu.

turk-dizileri-dunyada-firtina-estiriyor-yenacg-1-002.jpg

Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı Eşref Rüya ise hikayesiyle ve güçlü kadrosuyla gündemden düşmedi. Sezon finalleriyle hâlâ konuşulan diziler, yurt dışında da büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

turk-dizileri-dunyada-firtina-estiriyor-yenacg-2-001.jpg

İZLEYİCİ YENİ SEZONU İPLE ÇEKİYOR

Türkiye'de ilgiyle takip edilen Uzak Şehir ile Eşref Rüya sevgisi sınırları aştı. Dikkat çeken yapımlar yurt dışında da büyük ilgi görüyor.

Oyuncu Metin Yıldız’dan şoke den itiraf: Sinema sektöründe skandal iddia!Oyuncu Metin Yıldız’dan şoke den itiraf: Sinema sektöründe skandal iddia!

turk-dizileri-dunyada-firtina-estiriyor-yenacg-3-001.jpg

Rusya'da yapılan halk oylamasıyla Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal "En İyi Kadın Oyuncu" Çağatay Ulusoy ise "En İyi Erkek Oyuncu" unvanını aldı.

turk-dizileri-dunyada-firtina-estiriyor-yenacg-4-002.jpg

Ulusoy'un ve Ünsal'ın oyunculuk performanslarıyla yakaladıkları bu başarı hayranlarını gururlandırdı.

turk-dizileri-dunyada-firtina-estiriyor-yenacg-5-001.jpg

İzleyiciler yeni sezonda Alya ve Cihan karakterlerinin nasıl bir aşk yaşayacağını merak ederken, Eşref'in Rüya'sına kavuşmasını da dört gözle bekliyor.

Sandra Bullock ve Nicole Kidman 27 yıllık hasrete son veriyorSandra Bullock ve Nicole Kidman 27 yıllık hasrete son veriyor

turk-dizileri-dunyada-firtina-estiriyor-yenacg-6-002.jpg

turk-dizileri-dunyada-firtina-estiriyor-yenacg-7-002.jpg

turk-dizileri-dunyada-firtina-estiriyor-yenacg-8-001.jpg

Son Haberler
Fenerbahçe'den sürpriz: Rus futbolcu Kadıköy yolunda!
Fenerbahçe'den sürpriz: Rus futbolcu Kadıköy yolunda!
Bursa'da bir garip durum! Mahalle kadınlara emanet edildi
Bursa'da bir garip durum! Mahalle kadınlara emanet edildi
Tekirdağ'da sıcaktan bunalanlar sahillere akın etti
Tekirdağ'da sıcaktan bunalanlar sahillere akın etti
Hakan Çalhanoğlu için ilk adım! Fenerbahçe'nin teklifi belli oldu
Hakan Çalhanoğlu için ilk adım! Fenerbahçe'nin teklifi belli oldu
Güneş Sistemi’nin ucunda yeni bir dünya bulundu: Bilim dünyası şaşkın! Gezegen Dokuz hipotezi ne olacak?
Güneş Sistemi’nin ucunda yeni bir dünya bulundu!