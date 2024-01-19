Türk donanması için tarihi gün. Mavi Vatan'a 4 yeni güç eklendi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle TCG Derya, MARLİN S-İDA, TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi ve TCG İstanbul'a kavuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yalova Sefine Tersanesi'nde ''Mavi Vatana Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni''nde yaptığı konuşmasında meşhur Türk denizcisi Barbaros Hayrettin’den alıntı yaparak, "Denize hakim olan cihana hakim olur" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyleydi:

"GEMİLERİMİZLE DONANMA GÜCÜMÜZ ARTIYOR"

"TGC İstanbul da, denizde ikmal muharebe destek gemisi olan TGC Derya, TGC Anadolu'dan sonra en büyük ikmal gemilerimizdendir. TGC İstanbul Türkiye'nin yerli imkanlarla ürettiği ilk milli firkateyndir. Bugün sadece gemilerimizin teslimatıyla yetinmiyoruz.

Bugün aynı zamanda dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracımızı da donanmamıza teslim ediyoruz. Gemilerimizle donanma gücümüz artıyor. Önümüzdeki dönemde yeni başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Projelerimizde yüzde 80'e varan yerlilik oranına ulaştık. Çok maksatlı amfibi hücum gemisi denizde ikmal muharebe destek gemisi istif sınıfı fırkateyn yeni tip denizaltı gurur abidesi olan projelerimizden birkaçıdır. Çatışmaların sona erdirilmesi için de gayret sarf ediyoruz. Bundan 2 yıl önce çatışmaların ilk aylarındayken Rusya-Ukrayna arasındaki İstanbul sürecinin önemi bugün daha iyi anlaşılmaktadır. Bu süreç hedefine ulaşabilseydi bu kadar yıkım yaşanmamış olacaktır.”

DONANMANIN 4 YENİ GÜCÜNÜN ÖZELLİKLERİ

MARLİN S-İDA

En zorlu koşullarda görev yapabilen MARLİN S-İDA, Dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk ve tek insansız deniz aracı. Mavi Vatan’ın korunmasında önemli bir yer tutacak.

Amfibi gemiler ile üs ve limanlardan göreve başlayabilen MARLIN, 15 metre boyunda alüminyum gövde tasarımına sahip 36 knot’lık hıza ulaşabilen, 5 şiddetindeki deniz durumunda dahi manevra ve görev yapabilen yeni nesil otonom bir su üstü deniz platformu olarak öne çıkıyor. İsmini açık denizlerde çok süratli ilerleyebilen bir balık türünden alan MARLIN, üstün teknolojisi ve taşıdığı faydalı yüklerle benzerlerinden ayrışıyor.

MARLİN İnsanız Deniz Aracı, su üstü harbi ve elektronik harp görevlerini icra etmek üzere geliştirilmiş, modüler tasarımı sayesinde üzerine entegre edilebilecek farklı faydalı yük konfigürasyonları ile keşif/gözetleme, su üstü harbi, elektronik harp, üs/liman/kritik gemi-tesis güvenliği ve amfibi harekât gibi farklı görevleri de icra edebilmektedir.

* Otonom Seyir

* Yüksek Manevra Kabiliyeti

* Aktif Stabilizasyon Sistemi

* Dinamik Konumlama Sistemi

* Su Üstü & Elektronik Harp Kabiliyeti

TCG ÜSTEĞMEN ARİF EKMEKÇİ

Türkiye Yüzyılı’na armağan TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi, Türk Deniz Kuvvetleri’nin ikmal ve lojistik kabiliyetine önemli katkılar vermek için donanmamızda yerini alıyor.

Lojistik Destek Gemisi Projesi, Türk Deniz Kuvvetleri’nin ikmal ve lojistik kabiliyetlerini arttırmak amacıyla başlatılmıştır. 106,51 metre boya, 16,80 metre genişlikte olan gemiler, 82 kişilik mürettebat kapasitesine sahiptir. Gemilerde, 15 tonluk genel maksat helikopterinin iniş ve ikmal yapmasına olanak sağlayan bir helikopter platformu bulunmaktadır.

12+ deniz mili sürate ve 9500 deniz mili seyir siasına sahip olan gemilerde 2 adet 12,7 mm ASELSAN STAMP silah sistemi bulunmaktadır. 18 ton kaldırma kapasiteli vincin bulunduğu gemiler; 8 adet konteyner, 631 ton içme suyu, 336 ton JP-5 helikopter yakıtı ve 4.036 ton F-76 yakıtı taşıma kapasitesine sahiptir.

TCG İSTANBUL

Ülkemize uygulanan ambargolar neticesinde, Türk mühendislerince yerli ve milli imkânlarla üretilen ilk fırkateyn TCG İstanbul, sahip olduğu kabiliyetler ve tam donanımlı yüksek teknolojisiyle donanmamıza güç katmaya geliyor.

Türk mühendisleri tarafından dizayn edilen ilk Türk fırkateyni olma özelliğini taşıyan TCG İSTANBUL (F-515), yapısı itibarıyla ADA sınıfı korvetlerden farklı bir yere sahiptir. Üzerinde taşıdığı silah elektronik sistemlerinde de büyük oranda yerli üretim sistemlerin kullanılması nedeniyle bu alanda önemli bir ivmenin adresi olacaktır.

MİLGEM İ Sınıfı’nın ilk gemisi İstanbul Fırkateyni'nde, hedeflenen yerlilik oranı olan yüzde 75’in üzerine çıkılarak, bu seviye yüzde 80’e ulaşmıştır. Bu haliyle TCG İSTANBUL, Türkiye’nin en yüksek yerlilik oranına sahip savaş gemisidir.

MİLGEM projesi için bir araya getirilmiş olan yerli üretici ve tedarikçi konumundaki taraflar, sözleşme genelinde 3’te 2’lik bir hacme sahiptir. İ Sınıfı Fırkateyn projesi kapsamında, 150’den fazla sistem için 80 civarı alt yüklenici firma bir araya gelirken toplama bakıldığında 220 farklı firmanın katılım gösterdiği görülmektedir.

İ Sınıfı Fırkateyn özellikleri; denizaltı ve su üstü harbi, hava savunma, ileri karakol faaliyetlerinin icrası, keşif, gözetleme, hedef tespit, teşhis, tanıma ve erken ihbar olarak tanımlanmaktadır. Milli Fırkateyn’in boyu, silah sistemlerinde yapılan donanım değişikliği ve ilaveler nedeniyle 10 metre uzatılmıştır ve gemide genel olarak yapısal değişikliklere gidilmiştir.

MİLGEM projesi kapsamında üretilen yerli ve milli gemi TCG İSTANBUL (F-515) Fırkateyni, 113 metre boya, 14,4 metre genişliğe sahiptir. TCG İSTANBUL (F-515) ve diğer İ sınıfı fırkateynlerin Ada sınıfı korvetlerden farkı ise hava güdümlü mermi bulundurma ve fırlatabilme kabiliyeti olacaktır.

Milli fırkateyn yüksek yerlilik oranına sahip milli bir elektronik harp sistemi ve yeni nesil milli savaş yönetim sistemini bünyesinde barındırmaktadır. Ayrıca geliştirilmiş silah, radar ve sensörler, muhabere ve seyir sistemleri ile hizmet verecektir.

İstanbul Fırkateyni; ATMACA Seyir Füzesi, MİDLAS Dikey Atım Lançer Sistemi, Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi, Cenk-S AESA Radarı, ADVENT Savaş Yönetim Sistemi gibi ileri ve milli çözümlere sahiptir.

Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde, STM ana yükleniciliğinde, İstanbul Tersane Komutanlığı’nda inşa edilen geminin; inşa malzemelerinin tedariki, tasarım dokümanları ve işçilik resimlerinin hazırlanması STM’nin başlıca görevleri arasındadır. Öte yandan tüm silah elektronik ve ana tahrik sistemi dahil olmak üzere platform sistemlerinin tedariki, gemiye test ve entegrasyon süreçlerinin sorumlulukları ile bütünleşik lojistik destek işlemleri de STM tarafından yürütülmüştür.

TCG DERYA

TCG Derya ile yüzer birliklerin, akaryakıt ve su ikmallerini denizde ikmal yöntemiyle süratli şekilde yapmak, gemilerde bulunan insanlı ve insansız su üstü ve su altı araçların, helikopterlerin ve insansız hava araçlarının belirli seviyede bakım ve onarımlarının yapılması amaçlanmaktadır. TCG Derya TCG AnadolU'dan sonra donanmanın en büyük ikinci gemisi oldu.

TCG Derya'nın havadan gelen tehditlere karşı korunması için ASELSAN Gökdeniz kullanılacaktır.

Uzunluk: 199,8 m

Genişlik: 24,4 metre

Deplasman: 26,000 ton

Maksimum Hız: 24 knot

Seyir Menzili: 4500 deniz mili

Ana Tahrik Sistemi: 2 adet GE üretimi LM-2500 gaz türbin motoru

Radar: ASELSAN MAR-D

Denizde Kalış Süresi: 30 gün

Mürettebat: 326 kişi

Hava Savunma: 2 adet ASELSAN 35mm Gökdeniz CIWS, 2 adet ASELSAN 25mm STOP

Helikopter: 1 Helikopter hangarda, 1 helikopter pistte