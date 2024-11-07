Proje ile kaybolmaya yüz tutan geleneksel el dokuma el düğümü halıların kültürlerini koruyarak yaşatılması ve zengin kültürel birikimin gelecek nesillere aktarılması hedeflendi.

İçişleri Bakanlığı İlişkiler Genel Müdürlüğü ile ortak yürütülen, "Türk Düğümlü Halılar Atlası ve Motiflerinin Hikayeleri" projesi Uşak'ta hayata geçirildi. Proje ile kaybolmaya yüz tutan geleneksel el dokuma el düğümü halıların kültürlerini koruyarak yaşatılması ve zengin kültürel birikimin gelecekleri aktarılması hedeflendi.

Uşak İletişim Derneği Başkanı Utku Demiröz, Türk düğümlü halıların öykülerini çıkartıp gelecek nesillere aktarılmasını hedeflediklerini söyleyerek, "Projemiz, geçmişten geleceğe halı kültürünün ve Türk düğümün aktarılması yönelik bir çalışmadır. Bununla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Uşak Valiliğimizin destekleri oldu. Beraber bu projeyi koordine ettik. Amacımız ilk etapta 120 motifin öyküleştirerek aynı zaman da Türk düğümü dediğimiz çift düğümün dünya literatürüne koyarak envanterine çıkarmak, büyük bir atlas çalışmasıyla da bunu gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

"Türk düğümlü halının en kaliteli olanı Uşak halısı" diyen Demiröz, "Türk düğümlü halılar dediğimiz zaman en kaliteli başta Uşak halıları geliyor. Çift düğüm halılar. Projemizi biz Uşak'ta yürürlüğe koyduk. Uşak'ta hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

İran, Fas ve Afgan etkisinin Türk halılarını geride bıraktığını ve bu projeyle Türk düğümlü halıları gün yüzüne çıkarmayı hedeflediklerini aktaran Demiröz, "Birçok halı ve kilim projesi Türkiye'de yapıldı çünkü Anadolu halının ve kilimin ata toprakları. Ancak bizim projemizin farkı şuydu: Biz daha evrensel boyutta, Türk düğümünü vurgulamak istedik. Çünkü Anadolu coğrafyasında Yağcıbedir, Uşak, Milas, Gördes Kula ve Isparta gibi bir sürü halımız var. Ancak bunların tek bir adı var "Türk düğümlü el dokuma" halılarıdır. Biz biraz son dönemde özellikle yurt dışı pazarında İran, Fas ve Afgan etkisinden Türk düğümlü halılar biraz geri planda kalmıştı. Biz bu projeyle de bir atak yaparak halıları gün yüzüne çıkarmak, koleksiyoner ve satıcılar nezdinde değerlenmesini kıymete binmesini istiyoru." ifadelerini kullandı.