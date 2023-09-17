Türk Dünyası Cumhuriyet’in 100. Yılında İzmir’de buluşuyor

Türkiye’nin en büyük Yörük Türkmen Toyu İzmir’de düzenlenecek. 21-24 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Toy öncesinde basın açıklaması yapılacak.

Türk Dünyası Cumhuriyet’in 100. Yılında İzmir’de buluşuyor

Türk Dünyası Cumhuriyet’in 100. Yılında İzmir’de buluşuyor. Türkiye’nin 7 bölgesinden ve Türk coğrafyasından katılım sağlanacak Yörük Türkmen Toyu İzmir’de düzenlenecek.

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Etkinlik öncesinde Oba Yörük Türkmen Merkezi’nde basın açıklaması düzenlenecek.

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