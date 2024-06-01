"Türk Dünyası Kadın Başlıkları" fotoğraf sergisi

Kaynak: AA
"Türk Dünyası Kadın Başlıkları" fotoğraf sergisi

Trakya Üniversitesi'nde "Türk Dünyası Kadın Başlıkları" fotoğraf sergisi açıldı.

Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu, Balkan Kongre Merkezi'ndeki serginin açılışında yaptığı konuşmada serginin son derece ilginç ve dikkate değer olduğunu söyledi.

Üniversite olarak dikkatlerinin Balkanlar'a yönelik olduğunu belirten Topaloğlu, "Bugün dikkatimiz biraz daha geldiğimiz topraklara çevrilmiş görünüyor. Hocamıza ve ekibine teşekkür ediyorum." dedi.

Sergiyi hazırlayan Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tilla Deniz Baykuzu da serginin iki bölümden oluştuğunu anlattı.

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İlk bölümde Türk toplulukları ve Türki Cumhuriyetleri'nin geleneksel başlıklarının yer aldığını ifade eden Baykuzu, "İkinci bölümde de Çin kaynaklarından veya arkeolojik eserlerden yola çıkarak yaptığımız giysiler, başlıklar, rütbe gösteren kemerler, zırhlar ve ok torbası olan kurluk var.

Bunların üzerinde uzun süredir çalışıyorum, bugün sergilemek kısmetmiş. Ekipteki tarih öğrencilerine teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı biz bu sergiyi açamazdık. Bu sergiyi geleneksel olarak sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.

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Sergide, başlıkları giyen bölüm arkadaşlarını fotoğraflayan Tarih Bölümü 2. sınıf öğrencisi Alpaslan Bolu, serginin hazırlık aşamasının 1,5 ay sürdüğünü söyledi.

Sergide yer alan 23 fotoğraf için modellik yapan 23 arkadaşıyla çalıştıklarını ifade eden Bolu, "Birçok başlığı yurt dışından temin ettik. Bazılarını Tilla Hoca kendi elleriyle hazırladı." dedi.

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