Türk dünyasının acı kaybı: Erdoğan Aslıyüce hayatını kaybetti

Hayatını Türk Dünyası çalışmalarına ve Türk Milleti adına kültür ve tarih çalışmalarına adamış olan vakıf ve gönül insanı Erdoğan Aslıyüce, Hoca Ahmet Yesevi Vakfı Genel Başkanı olarak görev yapmaktaydı. Merhum Erdoğan Aslıyüce’nin cenazesi bugün öğle namazında Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Erdoğan Aslıyüce, Kırıkkale'de Türk Metal Sendikası çatısı altında uzun yıllar aktif sendikacılık görevinde bulunmuştu. Ömrünü Türklük davasına adayan Aslıyüce, Türk dünyasına geziler düzenleyerek Anadolu Türklüğü ile Türkistan Türklüğü arasında köprü olmuştu. Vakfının adını taşıyan Yesevi Dergisi, 300 sayı çıkararak Türkiye'nin uzun süreli seri yayın yapan ender dergileri arasında yer aldı.

Erdoğan Aslıyüce 1946 yılında Kırıkkale'nin Delice ilçesinde doğdu. 1970 senesinde Makine Kimya Endüstrisi'nde çalışmaya başladı. Daha sonra 1982'de İstanbul Türk Metal Kurucu Başkanı olarak görev yaptı. 1996 yılına kadar kurumun İstanbul Şube Başkanlığı'nda bulundu. 1972 yılında arkadaşlarıyla birlikte Dur Yolcu gazetesini çıkardı. Bunun yanında 1980 senesinde Konya'da Konevi Dergisi'ni yayınladı. 1 Mart 1993 tarihinde Hoca Ahmet Yesevi Vakfı’nı kurdu. 1994 yılında Yesevi Yayıncılık Şirketi'ni açtı.

Erdoğan Aslıyüce Japonya, Çekoslovakya, İngiltere, Kanada, ABD, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Yugoslavya, Romanya, Tuva, Hakasya, Tataristan, Başkurtistan, Altay Cumhuriyeti, Hollanda, Almanya, İsviçre, Tayland, Sudan, Tayvan, Hong Kong, Kırgızistan, Özbekistan, İsrail, Arnavutluk, Moldavya, Gagavuz, Pridnestroya, Singapur, Suriye, Yakutistan gibi pek çok bölgeyi gezerek 25 farklı kitap yazdı. Yüzlerce konferans verdi.