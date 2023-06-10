Türk dünyasının önde gelen yazarı Cengiz Aytmatov mezarı başında anıldı

AA

Türk dünyasının ortak değeri kabul edilen, halkını eserleriyle dünyaya tanıtan ve eserleri 176 dile çevrilen Cengiz Aytmatov anıldı. Aytmatov'un Ata Beyit Mezarlığı'ndaki kabrine Kırgızistan Devlet Sekreteri Suyunbek Kasmambetov, Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov, Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Altınbek Mahsutov, Çuy Bölge Valisi Kanat Cumagaziyev, Müftü Zamir Rakiyev, bilim insanları, meslektaşları, akrabaları, ailesi ve sevenleri katıldı.

Aytmatov'un kabrine Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un adına çelenk ve çiçekler bırakılırken Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve yazarla anılar paylaşıldı.

Kabrinin başında konuşan yazarın kız kardeşi Roza Aytmatova, "Cengiz'in ölümünden 15 yıl geçti. Onu unutmayanlara çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kırgızistan Milli Bilimler Akademisi Cengiz Aytmatov Dil ve Edebiyat Enstitüsü Müdürü Abdıldajan Akmataliyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aytmatov'un Türk Dünyası'nda özel bir yeri olduğunu vurguladı.

Akmataliyev, Türk halkının Aytmatov'u saydığını ve sevdiğini belirterek "Ben 1992 yılından bu yana Türkiye'deki devlet ve eğitim kurumları ile işbirliği içindeyim. Cengiz Aytmatov'a Türkiye halkının özel ilgi gösterdiğine şahidim. Kitapları okunuyor ve çok sayıda etkinlikler düzenleniyor. Ankara, İstanbul'da Aytmatov'un adına parklar ve heykeller açıldı. Aytmatov'a ödüller verildi. Kitapları tercüme ediliyor. Biz Türk halkından çok razıyız." diye konuştu.

Cengiz Aytmatov, Talas eyaletinin Şeker köyünde 12 Aralık 1928 tarihinde dünyaya gelmişti.

Edebiyat çalışmalarının yanı sıra ülkesini Lüksemburg, Belçika ve Hollanda’da büyükelçi olarak temsil eden Aytmatov AB, NATO, UNESCO ve Benelüks ülkelerinin Kırgız delegeliğini de üstlenmişti.

Aytmatov, Mayıs 2008'de bir Rus televizyon kanalının belgesel çekimleri için gittiği Tataristan'ın başkenti Kazan'da rahatsızlanmış, tedavi için götürüldüğü Almanya'da 10 Haziran'da vefat etmişti.