Türk e-Ticaret devi resmen yabancılara satıldı!

e-Ticaret devi N11'nin tamamının DMSF Holding Limited'e devredilmesine Rekabet Kurumu'ndan onay çıktı. Bu onayla birlikte Türkiye pazarındaki tüm e-ticaret platformları yabancılara geçmiş oldu.

Rekabet Kurumu, N11 Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri AŞ'nin tamamının DMSF Holding Limited'e devrine onay verdi.

e-Ticaret devinin tüm hakları Abu Dabi merkezli DMSF Holding Limited'te olacak.

Onay kararı kurumun resmi internet sitesinde yayımlandı.

Satış işleminin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirildiği belirtilerek, rekabeti önemli ölçüde kısıtlamayacağı ifade edildi. Devir işlemine onay verildi.

2023'TE GETİR TARAFINDAN SATIN ALINMIŞTI

N11, Doğuş Grubu ve Güney Koreli SK Group ortaklığıyla 2013 yılında kuruldu. Kısa sürede Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformları arasına giren kuruluş, 2023’te Getir tarafından satın alındı. Ardından 2024'te Getir’in kurucularından Serkan Borançılı’ya ait Borançılı Teknoloji’ye devredildi. Platformun yeni sahibi DMSF Holding oldu. Yeni devirle birlikte şirket, Türkiye pazarındaki stratejik büyümeyi hedefliyor.

REKABET KURUMU ONAY VERDİ

Rekabet Kurumu’nun daha önce yayımladığı duyuruda değerlendirme sürecinde olunduğunu bildirmişti:

“N11 Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi’nin paylarının yüzde 100’ünün DMSF Holding Limited tarafından devralınması işlemi, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 7. maddesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmektedir”

Rekabet Kurum, satışa ilişkin detaylı incelemesinin ardından, işlemin rekabet ortamına zarar vermeyeceğine kanaat getirerek, onay vermiş oldu.

DMSF HOLDİNG HANGİ ÜLKEYE AİT!

DMSF Holding, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli çok uluslu bir yatırım şirketidir. Şirket, ihracat-ithalat, perakende, depolama, lojistik ve gayrimenkul geliştirme gibi çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedir.