Türk ekonomisinden Bulgarlar da şikayetçi: Eskiden daha ucuzdu

Enflasyondaki arış ve döviz kurunun 30 liranın üzerine çıkması vatandaşların büyük bir geçim derdine sürüklenmesine neden olurken bir kesimin daha durumdan rahatsız olduğu ortaya çıktı. Türk Lirası’nın büyük değer kaybetmesi ile birlikte Edirne’ye günübirlik alışverişe gelen Bulgarların da fiyatların artmasından rahatsız olduğu ortaya çıktı.

Cuma günleri Edirne’de kurulan Ulus pazarına gelen Bulgarlar fiyatların yüksek olmasından şikayetçi.

Bulgaristan’ın Filibe kentinden alışverişe gelen Bektaş Nikolov Bulgaristan’da fiyatların daha uygun olduğunu belirterek "Edirne'de fiyatlar artık çok yüksek, Bulgaristan'da daha uygun fiyata buluyoruz. Eskiden daha uygun geliyordu, bu kadar artmamıştı, şu anda her şey uçmuş. Çok fazla eşya da alamıyoruz çünkü Bulgar gümrüğü sorun çıkartabiliyor bazen. Bizim buraya asıl geliş amacımız gelip bir şeyler yiyip para harcamak. Türk ekonomisine yardımcı oluyoruz" dedi.

Harmanlı'dan gelen Rıza Mihaylov da, bazı ürünlerin pahalı olduğunu vurgulayarak, "Fiyatlar genel olarak uygun gibi. Bazı eşyalar da pahalılık var ama aradığınız şeye göre değişiyor. Önceki dönemlere göre fiyatların çok arttığı açık. Biz özellikle bebeğimizin maması için geliyoruz çünkü burada fiyatı daha uygun. Sadece pazarı gezmiyoruz, çarşıyı da geziyoruz. Her hafta gelip alışverişimizi yapıyoruz. Yemek, içmek, eşya ne lazımsa onu alıyoruz. Kalite olarak Türkiye Bulgaristan'dan çok daha iyi, biraz da bunun etkisi var" şeklinde konuştu.