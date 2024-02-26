Türk Escobar Urfi Çetinkaya'nın şifreleri çözüldü

Kaynak: AA
Türk Escobar Urfi Çetinkaya'nın şifreleri çözüldü
Türk Escobar lakabıyla tanınan Urfi Çetinkaya suç örgütünün kullandığı şifreli haberleşme programlarının deşifre edildiği bildirildi.

Uyuşturucu ticareti yapan organize suç örgütünün lideri olan "Türk Escobar'ı" Urfi Çetinkaya ve çetesine yönelik soruşturma sürüyor.

20 Şubat'ta 9 ilde gerçekleştirilen "Kafes-44" operasyonunda 43 kişi gözaltına alınmış, 23 kişi tutuklanmıştı.

Tutuklananlar arasında Urfi Çetinkaya'nın oğulları Rüstem ve Hakan Çetinkaya da bulunuyor.

Soruşturmada, şüphelilerin "Anom Enterprise", "Sky-ECC" ve "Encrochat" gibi şifreli haberleşme programları kullandıkları, bu programların deşifre edilmesiyle elde edilen görüşme kayıtları ve MASAK raporuyla örgütsel ilişkilerinin ortaya çıkarıldığı belirtildi.

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Nöbetçi sulh ceza hakimliğinin karar yazısında, şüphelilerin kendilerine yönelik suçlamaları reddettikleri, Urfi Çetinkaya'nın ise kendisine "oyun oynandığını" ve "Japon" kod adını kullanmadığını iddia ettiği kaydedildi.

Suç örgütünün, Almanya, Bulgaristan, İspanya, Moritanya, Portekiz ve Yunanistan'da 13 ton, Türkiye'de 24 ton olmak üzere toplam 37 ton uyuşturucu sevkiyatı yaptığı, elde ettikleri gelirleri kara para aklamak için döviz büroları ve şirketler kurdukları tespit edildi.

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Suç örgütüne ait yaklaşık 20 milyar liralık mal varlığına da tedbir konuldu.

Urfi Çetinkaya'nın, 24 yıl hapis cezası bulunan ve kırmızı bültenle aranan bir suçlu olduğu da hatırlatıldı.

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