Türk Eximbank ile Export Credit Greece arasında mutabakat

Cumhurbaşkanı Atina'yı ziyaret etti, Türk Eximbank, Export Credit Greece ile genel işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Türk Eximbank ile Export Credit Greece arasında mutabakat

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in eş başkanlıklarında bugün Atina’da gerçekleştirilen Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 5. Toplantısı esnasında, Türk Eximbank ile Yunanistan’ın ihracat destek kuruluşu Export Credit Greece arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Söz konusu mutabakat zaptı ile karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımının yanı sıra iki ülke firmalarınca üçüncü ülkelerde üstlenilecek işlemlere ortak finansman, sigorta, garanti ve reasürans vasıtasıyla destek sağlanması imkanlarının değerlendirilmesi öngörülüyor.

Açıklamada, 2 kuruluş arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirilmesi için genel bir çerçeve çizen mutabakat zaptının ileriki dönemde iki kuruluş arasında gündeme gelecek somut işbirliklerinin temelini oluşturması açısından önem teşkil ettiği vurgulandı.

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