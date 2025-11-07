Türk futbolu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltı kararı verdiği verdiği 17 hakem Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Kasımpaşa'nın eski sahibi Turgay Ciner ile eski başkan Mehmet Fatih Saraç gözaltı kararı ile sarsıldı. Yurt dışında bulunan Turgay ve Mehmet Fatih Saraç dışındaki kişilerin ifadesi alınacak.

TFF'NİN YOL HARİTASI

Müsabaka sonuçlarını etkilemekle suçlanan isimlerin hangi karşılaşmaları manipüle etmekle suçlandığı yapılacak sorguda belli olacak. Bu gözaltı kararlarının ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çevrildi. Sportif yargılama ile adli yargılama arasında farklılıklar bulunuyor. TFF, bu aşamadan sonra harekete geçerek bilgi ve belgeleri savcılıktan talep edecek. Dosyalar Etik Kurulu'na sevk edilecek. Etik Kurul, suçlanan kişilerin savunmasını aldıktan sonra rapor hazırlayacak. Bunun ardından Profesyonel Disiplin Kurulu'na (PFDK)sevkler yapılacak. PFDK, dosyaları tek tek karar bağlayacak. Kararın çıkmasının ardından hem TFF hem suçlanan kişilerin davayı Tahkim Kurulu'na taşıma hakkı bulunuyor. Tahkim'in vereceği karar kesin olacak. Sportif yargılama adli yargılamaya nazaran çok daha çabuk bir karar verecek.

SUÇLU BULUNURSA KÜME DÜŞÜRÜLECEKLER

Süper Lig'de şu anda mücadele eden Eyüpspor ve Kasımpaşa eğer başkanlarının suçlu bulunması durumunda büyük cezalarla karşı karşıya kalabilecek. Futbol Disiplin Talimatı'nın 'Müsabaka sonucu etkileme' başlıklı 56. Maddesi'ne göre suçlu bulunan kişiler ömür boyu hak mahrumiyeti alacak. Eğer Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile Kasımpaşa'nın eski sahibi Turgay Ciner ile eski başkanı Mehmet Fatih Saraç'ın ihlal yaptığı kesinleşirse kulüpler bir alt lige düşürülecek. İhlalde sorumluluğu bulunan kişilere ayrıca para cezası verilmesi mümkün. Eğer müsaba sonucunu etkilemek teşebbüs aşamasında kalmışsa ilgili kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hak mahrumiyeti verilecek. Kulüpler ise bir alt lige düşmekten, en az -12 puan indirme cezası verilebilir. Ancak talimatta eylemin ilgili yöneticinin kendisinin veya üçüncü kişilerin bahis oyunlarından menfaat elde etmesi amacıyla olduğunun tespit edilmesi halinde en ağır cezanın yani küme düşürmenin uygulanacağı belirtiliyor. Eğer takımların şampiyonluk veya kupa kazandığı sezonda şike yaptığı tespit edilirse, ilgili kupa ve unvanları geri alınabilir.

BU SEZON OYNANAN MAÇLAR NE OLACAK?

Bu sezon Kasımpaşa, Fenerbahçe ile Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray ile henüz oynamadı. Eyüpspor ise Beşiktaş'a 2-1 Galatasaray'a 2-0 kaybetti. Murat Özkaya'nın takımı henüz Fenerbahçe ile oynamadı. Yöneticilerin suçlu bulunması halinde TFF'nin önünde birkaç yol bulunuyor. Şike yapılan maçların sonucunun iptal edilerek şike yapan takım aleyhine hükmen mağlubiyet kararı verilebilir. Küme düşme cezasının uygulanması durumunda ligdeki düzenin bozulmaması adına maçların sonuçları olduğu gibi bırakılabilir. Ancak bu durum, disiplin kurulunun kararına ve şikenin maçın sonucuna etkisinin derecesine bağlı. Bir diğer olasılık ise iki takımın bütün maçlarının iptal edilmesi.

GEÇMİŞ SEZONLARDA ŞİKE YAPILMIŞSA NE OLACAK?

Eğer müsabaka sonucunun geçmiş yıllarda yapıldığı ortaya çıkarsa ligler tescil edildiği için sonuçların değişmesi gibi bir olasılık bulunmuyor. Ancak söz konusu sonuçlardan mağdur olan takımların tazminat davası açma hakkı bulunuyor. Dava, Hakemlerin ya da kulüp başkanlarının aleyhine olabileceği gibi TFF hakkında da açılabilir.