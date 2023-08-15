Türk futbolunu acıya boğdu. Denizde boğulan Sakıp Özberk için peş peşe mesajlar

Hatay'ın Arsuz ilçesinde denize giren teknik direktör Sakıp Özberk hayatını kaybetti.

78 yaşındaki Sakıp Özberk, Arsuz'da yazlığının yakınında denize girdi.

Özberk'in gözden kaybolduğunu görenler durumu polise bildirdi.

Olay yerine sevk edilen deniz polisleri, Özberk'i denizden çıkardı.

Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Özberk'in cenazesi Arsuz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sakıp Özberk, futbolcu olarak Reyhanlıspor, MKE Ankaragücü, Adana Demirspor ve Gaziantepspor takımlarında, teknik direktör olarak ise Gaziantepspor, Adana Demirspor, Zeytinburnu, Altay, Bursaspor, Siirtspor, Denizlispor, Samsunspor, Diyarbakırspor, Konyaspor, MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor kulüplerinde görev yapmıştı.

TFF'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski futbolcu ve teknik direktör Sakıp Özberk için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, eski futbolcu ve teknik direktör Mehmet Sakıp Özberk'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mehmet Sakıp Özberk'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

BAKAN'DAN TAZİYE MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden eski futbolcu ve teknik direktör Sakıp Özberk için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Bak, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Eski futbolcu ve teknik direktör Sakıp Özberk'in hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendim. Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunan Sakıp Özberk'e Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı diliyorum."

KULÜPLERDEN MESAJLAR

Sakıp Özberk'in ölümünün ardından pek çok kulüp de mesaj yayımladı. Bazıları şöyle:

Gaziantep FK : Gaziantep Futbolu’nun efsane isimlerinden, eski futbolcu ve teknik direktör Sakıp Özberk’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı dileriz.

Ankaragücü: Eski teknik direktör ve futbolcumuz Sakıp Özberk'in vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz.

