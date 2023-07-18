Türk gayrimenkul devinin iflası istendi. Devasa projelere imza atmıştı

İş Bankası, alacaklı olduğu gayrimenkul devi Çağla Grup Gayrimenkul Yatırım İnşaat AŞ'ye iflas davası açtı. Şirketin projeleri arasında popüler AVM'ler yer alıyor.

Halk TV'nin haberine göre, İş Bankası, alacaklı olduğu Çağla Grup Gayrimenkul Yatırım İnşaat AŞ'ye karşı harekete geçti ve şirkete karşı iflas istemiyle dava açtı.

İstanbul Anadolu Ticaret Mahkemesi'nde açılan davanın, ilk duruşması 8 Kasım'da görülecek.

Bankanın harekete geçmesiyle iflas davası ile karşı karşıya olan Çağla Grup, bir dizi büyük gayrimenkul projesinde imzası olan bir şirket.

Yurtiçi ve yurtdışında onlarca projede yer alan şirket, Family Mall AVM, Özdilek AVM, Starcity Outlet, Hilton, SAF Akasya AVM ile Eroğlu Holding'e ait Skyland İstanbul Projesi ve Marmara Anatolium Projesi gibi bir dizi büyük projede yer aldı.

Şirketin temeli ise bundan 30 yıl kadar önce atılmıştı.