Türk gemisine füze saldırısı

İstanbul merkezli Oras Shipping'e ait Anadolu S adlı dökme yük gemisi, Yemen'in Muha kentinin 46 kilometre batısında Kızıldeniz'de Husiler tarafından düzenlenen füze saldırısına uğradı. Saldırıda, gemiye ciddi bir zarar gelmezken, kaptanın önceden yapılan uyarı sayesinde geminin yönünü değiştirmeyi başardığı belirtildi.

KAPTAN, UYARI İLE YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

HaberDenizde.com'un aktardığı bilgilere göre füze, Anadolu S gemisinin kıç tarafından yalnızca 500 metre mesafeye düştü. Saldırıdan dakikalar önce, gemi kaptanı, VHF Kanal 16 üzerinden yapılan bir uyarı ile saldırıya karşı bilgilendirildiği öğrenildi. Bu uyarının ardından gemi kaptan, geminin rotasını hızla değiştirerek tehlikeli bölgeden uzaklaşmaya başladı. Oras Shipping Yönetim Kurulu Başkanı Kapt. Salih Zeki Çakır, “Şimdilik bir sorun yok. Kaptan tehlikeli bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor” sözleri ile bilgi verdi.