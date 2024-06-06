Türk genci Yunan restoranında İzmir Marşı söyledi. Cesareti sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türk genci Yunan restoranında İzmir Marşı söyledi. Cesareti sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Eğlenmek için gittiği Yunan restoranında milli duyguları kabaran bir Türk genci mikrofonu alarak İzmir Marşı'nı söylemeye başladı.

Sosyal medyada hızla yayılan videoya kısa sürede viral oldu.

Binlerce kişi Yunan restoranında İzmir Marşı'nı söyleme cesareti gösteren gence iltifatlar yağdıran yorumlar yaptı. Birçok kişi ise videoyu tekrar tekrar paylaştı.

Gencin kendi videosunu paylaştığı gönderide ise "Yunan restoranında Laik atak" notunu düşmesi dikkat çekti.

BİR ANDA MİKROFONU ALIP SAHNEYE ÇIKTI

Görüntülerde bir Yunan restoranında Yunan şarkılarından sıkılan bir Türk genci, sahneye çıkarak İzmir Marşı'nı söylemeye başladığı, bir grup kişinin de ona eşlik ettiği görülüyor.

İZMİR MARŞI, YUNAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU SONRASI BESTELENMİŞTİ

İzmir 1922 yılında Fransız İngiliz ve Yunan güçleri tarafından işgal edilmiş, 1923 yılında Kurtuluş Savaşı ile düşman işgalinden kurtulduktan sonra bu marş bestelenmişti.

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