Türk gıda devi adım adım iflasa sürükleniyor. Duyanlar inanamadı

Konkordato takipte yer alan bilgilere göre, Amasya’da 1998 yılında kurulan ve “Köyden Halka Kuruyemiş” markasıyla tanınan Yedikır Kuruyemiş, mali darboğaza girerek konkordato talebinde bulundu.

Kuruyemiş, şekerleme, baharat ve bakliyat sektöründe 27 yıldır faaliyet gösteren firma, mahkemenin verdiği geçici mühlet kararıyla mali yapısını düzeltmeye çalışacak.

Mahkeme, 3 aylık süre tanıyarak şirket ortakları Cengiz Sezgin, Engin Sezgin ve Beratiye Sezgin hakkında ihtiyati tedbir uygulanmasına hükmetti. Süreçte, mali müşavirler Fuat Kubilay ve Veysel Kayar ile hukukçu Serdar Bektaş geçici konkordato komiseri olarak görevlendirildi.

Yedikır, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde güçlü bir pazar payına sahipti. 2020’de zincir market sektörüne girerek ulusal çapta büyümeyi hedefledi. Şirket, ürünlerini kendi denetimindeki tarlalardan hijyenik koşullarda toplayıp fabrikalarında işleyerek tüketicilere uygun fiyatlarla sunuyordu.

Ancak, ekonomik dalgalanmalar ve artan maliyetler firmanın mali dengesini bozdu. Sektör kaynakları, yüksek borç yükü ve nakit akışı sorunlarının konkordato kararını tetiklediğini belirtiyor.

Firmanın konkordato süreci, çalışanlar ve tedarikçiler arasında endişe yaratırken, yerel ekonomide de yankı uyandırdı. Amasya’nın köklü markalarından biri olan Yedikır’ın bu krizi aşarak faaliyetlerine devam edip edemeyeceği merak konusu.

Mahkemenin vereceği nihai karar, şirketin geleceğini belirleyecek. Yedikır Kuruyemiş’in yaşadığı bu süreç, Türkiye’deki gıda sektörünün karşılaştığı ekonomik zorlukların da bir yansıması olarak görülüyor.