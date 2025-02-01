Türk gıda devi iflasın pençesinde. 6 bin çalışanı 537 şubesi var

Türkiye'nin önde gelen gıda devi İş Gıda AŞ, 7.7 milyar TL'lik borç yüküyle konkordato başvurusu yaptı. Mahkeme, geçici mühlet kararı vererek şirketin mali sorunlarını çözmeye çalışacak.

Türkiye’nin tanınmış gıda şirketlerinden İş Gıda AŞ, büyük bir finansal krizle karşı karşıya. KFC ve Pizza Hut markalarının Türkiye temsilcisi olan şirket, 7.7 milyar TL’ye yaklaşan borçlarıyla iflasın eşiğine geldi.

28 Ocak’ta İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne yapılan başvuruda, şirketin bağlı bulunduğu grubun konkordato talebinde bulunuldu. Mahkeme, başvuruyu değerlendirerek üç aylık geçici mühlet kararı verdi.

SON YILLARDA ÇOK BÜYÜDÜ

İş Gıda AŞ, Türkiye genelinde 537 KFC ve Pizza Hut restoranının sahibi. Son yıllarda büyük bir büyüme gösteren şirket, yüzlerce yeni şube açarak genişledi. Ancak bu hızlı büyüme, ödeme zorluklarını beraberinde getirdi.

Her bir KFC restoranı için yapılan yatırımın 300 bin dolar olduğu belirtiliyor. Şirketin mali sıkıntıları, sadece İş Gıda AŞ ile sınırlı kalmadı; grubun diğer şirketleri de bu borçlar nedeniyle zor durumda.

İş Gıda AŞ’nin mali darboğaza girmesinin ardından, Yum! Brands ile 2 ay süren görüşmeler yapıldı. Ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamayınca, şirketin yaşadığı finansal kriz büyüdü.

KONKORDATO TALEP ETTİ

Başvuruda, Yum! Brands’in verdiği destek sözlerini yerine getirmemesi ve ödemelerin yapılmaması, şirketin büyüme stratejilerini olumsuz etkiledi. İş Gıda AŞ, bu süreçte yaşadığı mali zorlukları aşabilmek için konkordato talep etti.

Mahkeme, İŞ Holding AŞ, İş Gıda Sanayi AŞ ve İşhway Gıda Dağıtım AŞ adına verilen başvuruyu kabul ederek geçici mühlet kararı verdi. İcra iflas uzmanı Prof. Dr. Serdar Kale, Yeminli Mali Müşavir Sabit Selman Tünal ve YMM Ferhat Kurç, konkordato komiseri olarak görevlendirildi.

Mahkeme, Peyman Kuruyemiş AŞ’nin başvurusunu ise, şirket merkezi Eskişehir'de olduğundan davanın yetkisiz yerde açıldığı gerekçesiyle reddetti.

Grup, toplamda 6 bin kişiye istihdam sağlıyor. Bu büyük mali kriz, çalışanları ve şirketin tedarik zincirini de olumsuz etkileyebilir. İş Gıda AŞ, şimdiye kadar birçok restoranını açarken, bu süreçte borçlarını yapılandırabilmek için mahkemeden alınacak kararları bekliyor.