Türk hacılar için ‘Danışma Hattı’ kuruldu

Dünya çapından gelen Müslümanlar, hac farizalarını yerine getirerek hacı unvanını kazandılar. Arafat ve Müzdelife'de Kurban Bayramı arifesinde vakfe yapan ve sonrasında Cemerat'a geçip "büyük şeytan" olarak bilinen "Akabe cemresi"ne yedi taş atan hacılar, Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'y yaparak ibadetlerini tamamladılar.

2024 yılında Türkiye'den gelen ilk kafile ile başlayan hac organizasyonunda, Diyanet İşleri Başkanlığı, sağlık hizmetlerinden konaklamaya, yemekten ulaşıma kadar tüm hizmetlerin sorunsuz bir şekilde sunulması için özel görevlendirmeler yaptı. Bu hizmetler arasında, hacıların kaybolmalarını önlemek amacıyla kurulan "Danışma Hattı" da bulunuyor. 2024 hac organizasyonunda, yaş ortalaması 60 olan Türk vatandaşlarının karşılaşabileceği kaybolma veya otel bulma gibi sorunları çözmek için 24 saat hizmet veren bu hat, hacıların ihtiyaç duyduğu anda yardımcı oluyor.

Hacılar, Türkiye'den ayrıldıkları andan itibaren kendilerine verilen bilgi kartlarında bu hattın detaylarını bulabiliyorlar. Kaybolma durumunda, iletişim numaraları aracılığıyla hızlı bir şekilde yardım alabiliyorlar. Kaybolan hacı adayları için yapılan aramalar sonucunda, danışma hattına bağlı ekipler, bulundukları yerlere giderek onları otellerine güvenle ulaştırıyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri, hacı adaylarının bazen otellerini karıştırmaları sonucu kaybolma olaylarının yaşandığını, ancak bu yeni uygulama sayesinde herhangi bir büyük sorunun meydana gelmediğini belirtiyorlar.