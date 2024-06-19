Hacıların yurda dönüşü başlıyor

Kaynak: AA
Hacıların yurda dönüşü başlıyor

Hac görevlerini yerine getiren Müslümanlar, ibadetlerini tamamlayarak bugünden itibaren anavatanlarına dönüş yapmaya başlıyorlar.

Dünya genelinden gelen hacılar, haccın manevi hazzını yaşarken, Arafat ve Müzdelife'de vakfe görevlerini ifa ettiler ve "Akabe cemresi" olarak bilinen büyük şeytana yedi taş atarak ritüellerini sürdürdüler. Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yini tamamlayan hacılar, kurbanlarını kesip ihramdan çıktıktan sonra resmi olarak hacı unvanını aldılar.

Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde de şeytan taşlama ritüellerini yerine getiren hacılar, Cemerat bölgesine gruplar halinde giderek, küçük, orta ve büyük şeytana sırasıyla taş attılar. Bu ibadetlerin ardından, çoğunluğu Kabe'ye son ziyaretlerini yapmak üzere yola çıkan hacılar, Mescid-i Haram'a giderek veda tavafını gerçekleştirdiler, namaz kıldılar ve dua ettiler.

Türkiye'den giden hacı adaylarından bazıları Medine'ye, bazıları ise Mekke'ye ulaştı. Mekke'de bulunanlar, bugünden itibaren Medine'ye geçiş yapacaklar. Medine'den Mekke'ye gelenler ise, Mekke'ye veda edip Cidde üzerinden Türkiye'ye dönüş yapacaklar.

Hacıların kutsal topraklardan dönüşleri bugün başlarken, son grup 14 Temmuz'da Medine'den yola çıkacak.

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