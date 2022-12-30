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Ünlü menajer Andrew Simes tespiti koydu. Türk hakemleri okursa yüzleri kızaracak

Türk futbolunda son zamanlarda eleştirilen hakem performansları hakkında bir futbolcu menajeri Andrew Simes'ten flaş bir paylaşım geldi.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 17:33
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Türk hakemleri okursa yüzleri kızaracak. Ünlü menajer Andrew Simes tespiti koydu

Ünlü menajer Andrew Simes tespiti koydu. Türk hakemleri okursa yüzleri kızaracak
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Dün oynanan Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçına karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar damga vurdu.

Sarı-kırmızılıların 2-1 galip geldiği maçta mücadeleden çok verdiği kararlar konuşuldu. Sivasspor'un iptal edilen golü sonrası sosyal medya yıkıldı. 

Konuya ilişkin birçok paylaşım yapılırken, futbolcu menajeri Andrew Simes'in paylaşımı çok konuşuldu.

Cennet-Cehennem betimlemesi yapan Simes'in paylaşımına yüzlerce beğeni geldi. 

İşte o paylaşım;
''Cennet, stadların Katarlı, futbolcuların Brezilyalı, taraftarların Türk, organizatörlerin İsviçreli, ve hakemlerin İngiliz olduğu yerdir.
Cehennem, stadların İsviçreli, futbolcuların Katarlı, taraftarların İngiliz, organizatörlerin Brezilyalı, ve hakemlerin Türk olduğu yerdir.'' 

 

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