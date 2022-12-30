Ünlü menajer Andrew Simes tespiti koydu. Türk hakemleri okursa yüzleri kızaracak

Dün oynanan Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçına karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar damga vurdu.
Sarı-kırmızılıların 2-1 galip geldiği maçta mücadeleden çok verdiği kararlar konuşuldu. Sivasspor'un iptal edilen golü sonrası sosyal medya yıkıldı.
Konuya ilişkin birçok paylaşım yapılırken, futbolcu menajeri Andrew Simes'in paylaşımı çok konuşuldu.
Cennet-Cehennem betimlemesi yapan Simes'in paylaşımına yüzlerce beğeni geldi.
İşte o paylaşım;
''Cennet, stadların Katarlı, futbolcuların Brezilyalı, taraftarların Türk, organizatörlerin İsviçreli, ve hakemlerin İngiliz olduğu yerdir.
Cehennem, stadların İsviçreli, futbolcuların Katarlı, taraftarların İngiliz, organizatörlerin Brezilyalı, ve hakemlerin Türk olduğu yerdir.''
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