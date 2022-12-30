Ünlü menajer Andrew Simes tespiti koydu. Türk hakemleri okursa yüzleri kızaracak

Dün oynanan Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçına karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar damga vurdu.

Sarı-kırmızılıların 2-1 galip geldiği maçta mücadeleden çok verdiği kararlar konuşuldu. Sivasspor'un iptal edilen golü sonrası sosyal medya yıkıldı.

Konuya ilişkin birçok paylaşım yapılırken, futbolcu menajeri Andrew Simes'in paylaşımı çok konuşuldu.

Cennet-Cehennem betimlemesi yapan Simes'in paylaşımına yüzlerce beğeni geldi.

İşte o paylaşım;

''Cennet, stadların Katarlı, futbolcuların Brezilyalı, taraftarların Türk, organizatörlerin İsviçreli, ve hakemlerin İngiliz olduğu yerdir.

Cehennem, stadların İsviçreli, futbolcuların Katarlı, taraftarların İngiliz, organizatörlerin Brezilyalı, ve hakemlerin Türk olduğu yerdir.''