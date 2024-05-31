Türk Hava Kuvvetleri ‘NATO Tiger Meet 2024’ tatbikatına katılacak

Alman Hava Kuvvetleri'nin web sitesinde yer alan bilgilere göre, "NATO Tiger Meet 2024" tatbikatına Türkiye dahil olmak üzere 13 ülkeden 50'den fazla uçak ve 1100 personel iştirak edecek.

Türkiye'nin katkısı, 3 F-16 savaş uçağı olacak.

63 yıldır "NATO Tiger Association (NATO Kaplan Birliği)" tarafından düzenlenen ve arması "Kaplan" olan filoların katıldığı NATO Tiger Meet tatbikatının bu yılki ev sahibi Alman Hava Kuvvetleri olacak.

Tatbikat, Almanya'nın kuzeyindeki Jagel Hava Üssü'nde 3 Haziran'da başlayacak ve 14 Haziran'a kadar devam edecek.

NATO Tiger Meet Tatbikatı, NATO üyesi ülkelerin iş birliğini ve hava gücünü sergileme açısından önemli bir rol oynuyor.

7 ve 10 Haziran tarihlerinde düzenlenecek "Gözcü Günleri" etkinliği kapsamında, 1500 amatör fotoğrafçıya alana giriş izni verilecek ve Tornado, Eurofighter, Gripen, F-16 ve Rafale gibi uçakların fotoğraflarını çekme fırsatı sunulacak.

Ayrıca, Jagel'de konuşlandırılan yeni Heron TP insansız hava aracının tatbikat sırasında uçuş yapması planlanmaktadır.