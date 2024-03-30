Türk Hava Yolları yeni personel alacak! Başvuru şartları belli oldu

Kaynak: AA
Türk Hava Yolları yeni personel alacak! Başvuru şartları belli oldu
Türk Hava Yolları (THY), İstanbul’da görevlendirmek üzere genç engelli bireyleri işe alacak.

Şirket, engelli bireylere iş gücüne katılım ve yeteneklerini sergileme fırsatı olarak tam zamanlı iş olanakları sunuyor. İş başvurusunda bulunmak isteyen engellilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya mavi kart sahibi olması gerekiyor. İstihdam edilecek bireyler, 1994 ve sonrası doğumlu ve lisans mezunu olmalıdır.

Başvuru yapacaklar, en az yüzde 40 ve üzeri engel durumunu gösterir sağlık raporu ibraz etmelidir. İşi alımda, çevrim içi İngilizce ve genel yetenek sınavı, video mülakatı, çevrim içi İngilizce mülakatı, kişilik envanteri ve kurul mülakatları aşamaları olacak.

Başvurular, 14 Nisan’a kadar kabul edilecek. İşe alıma ilişkin detaylı bilgiye "https://careers.turkishairlines.com/tr-TR/" bağlantısından ulaşılabilir.

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