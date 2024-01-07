Türk Hava Yolları’nın uçağına lazer tutuldu

Türk Hava Yolları’nın İzmir-İstanbul seferini yapan uçağına, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından lazer tutuldu. Uçakta bulunan bir yolcu, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Söz konusu yolcu, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı ve "06.01.2024, TK-2443 İzmir-İstanbul seferinde şöyle bir şey yaşandı" ifadesini kaydetti. Yolcu paylaşımına Türk Hava Yolları ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nü etiketledi.

UÇUŞ EMNİYETİNİ TEHDİT ETMENİN CEZASI 91 BİN 139 LİRA

Uçağın kokpitine lazer tutmak, pilotun görüşünü engellediğinden uçuş emniyetini riske atıyor. Lazer ışıkları, pilotun dikkatinin dağılmasına sebep olmakla beraber, aynı zamanda körlüğe de neden olabiliyor.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan idari para cezalarına göre, hava araçlarına lazer tutulmasının cezası, 91 bin 139 TL olarak belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde, Delta Hava Yolları’na ait bir uçağa lazer tutan ve bu suçu birden fazla işlediği belirtilen bir şahıs, hapis cezasına çarptırılmıştı.