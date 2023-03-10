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THY yüzde 30'luk hissesini satıyor

Türk Hava Yolları Vergi İade Aracılık A.Ş'de bulunan yüzde 30'luk hissesinin satışını yapacak.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 14:38
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Türk Havayolları yüzde 30'luk hissesini satıyor

THY yüzde 30'luk hissesini satıyor
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THY'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada uzun vadeli stratetij hedefler gerekçe göstererek şirketteki yüzde 30'luk hissenin satılacağı duyuruldu.
THY'nin açıklaması şöyle;
Ortaklığımızın uzun vadeli stratejik hedefleri doğrultusunda, Yönetim Kurulumuz ana iş kollarımız dışında faaliyet gösteren iştirakimiz Vergi İade Aracılık A.Ş'de Ortaklığımızın sahip olduğu %30,00 oranındaki payların satışına karar vermiştir. Konuya ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır

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