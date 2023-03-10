THY yüzde 30'luk hissesini satıyor

THY'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada uzun vadeli stratetij hedefler gerekçe göstererek şirketteki yüzde 30'luk hissenin satılacağı duyuruldu.
THY'nin açıklaması şöyle;
Ortaklığımızın uzun vadeli stratejik hedefleri doğrultusunda, Yönetim Kurulumuz ana iş kollarımız dışında faaliyet gösteren iştirakimiz Vergi İade Aracılık A.Ş'de Ortaklığımızın sahip olduğu %30,00 oranındaki payların satışına karar vermiştir. Konuya ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır