Türk havayolu şirketlerinden İran ve Lübnan kararı

İsrail'in Lübnan ve İran'la olan gerilimi nedeniyle havayolu şirketleri, bu ülkelere yapılan uçuşlarda değişiklikler yapıyor.

Şirketler, oluşan güvenlik sorunları sebebiyle yolcuların mağdur olmaması için sefer saatlerinde değişikliğe gitti.

3 HAVA YOLU ŞİRKETİ DE DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

THY ve Pegasus bu iki ülkeye sadece gündüz uçuş yapma kararı alırken, Lübnan seferlerini daha önce 5 Ağustos’a kadar askıya alan SunExpress, bu tarihi 12 Ağustos Pazartesi gününe kadar uzattı.

NE OLMUŞTU?

Hamas lideri İsmail Haniye, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak gittiği Tahran'da, 31 Temmuz günü sabaha karşı düzenlenen suikastta hayatını kaybetmişti.