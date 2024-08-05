Türk havayolu şirketlerinden İran ve Lübnan kararı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Türk havayolu şirketlerinden İran ve Lübnan kararı

Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Havayolları, İsrail'in Lübnan ve İran'la yaşadığı gerilim sonrası bu iki ülkeye yapacağı seferleri sadece gündüz yapma kararı alırken, SunExpress ise Lübnan seferlerini 12 Ağustos'a kadar askıya aldı.

İsrail'in Lübnan ve İran'la olan gerilimi nedeniyle havayolu şirketleri, bu ülkelere yapılan uçuşlarda değişiklikler yapıyor.

Şirketler, oluşan güvenlik sorunları sebebiyle yolcuların mağdur olmaması için sefer saatlerinde değişikliğe gitti.

3 HAVA YOLU ŞİRKETİ DE DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

THY ve Pegasus bu iki ülkeye sadece gündüz uçuş yapma kararı alırken, Lübnan seferlerini daha önce 5 Ağustos’a kadar askıya alan SunExpress, bu tarihi 12 Ağustos Pazartesi gününe kadar uzattı.

NE OLMUŞTU?

Hamas lideri İsmail Haniye, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak gittiği Tahran'da, 31 Temmuz günü sabaha karşı düzenlenen suikastta hayatını kaybetmişti.

1202705.jpg

Son Haberler
Gözüne dokunanların yüz ifadesi neden değişir? Sağlık
Gözüne dokunanların yüz ifadesi neden değişir?
Bebek bezinde uyuşturucu. 2 kişi tutuklandı Yerel Haberler
Bebek bezinde uyuşturucu. 2 kişi tutuklandı
Euro Bölgesi’nde ÜFE yükseldi Ekonomi
Euro Bölgesi’nde ÜFE yükseldi
IŞİD, Orta Asya'da tekrardan yapılanıyor. Uyuyan dev uyanıyor Dünya
IŞİD, Orta Asya'da tekrardan yapılanıyor. Uyuyan dev uyanıyor
Korkusuz Korkak’ın Hemşire Sevil’i 74 yaşında ortaya çıktı. Yıllar sana acımamış Magazin
Korkusuz Korkak’ın Hemşire Sevil’i 74 yaşında ortaya çıktı. Yıllar sana acımamış
FIFA müfettişeleri Eyüpspor'u inceliyor Spor
FIFA müfettişeleri Eyüpspor'u inceliyor
Bangladeş'te göstericiler resmi konutu bastı. Başbakan terk etmek zorunda kaldı Gündem
Bangladeş'te göstericiler resmi konutu bastı. Başbakan terk etmek zorunda kaldı