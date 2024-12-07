Türk hayvancılık sektörünün devi iflas etti. Çalışanlar işsiz kaldı

Düzenleme: Kaynak: Merhaba Haber
Türk hayvancılık sektörünün devi iflas etti. Çalışanlar işsiz kaldı

Konya'nın Karapınar ilçesinde faaliyet gösteren Kayhan Hayvancılık Tarım Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iflas etti. Konkordato başvurusu kabul edilmeyince mahkeme tarafından iflası açıklanan firmada çalışan onlarca kişi işsiz kaldı.

Hayvancılık sektörünün önemli oyuncularından biri daha iflas etti. Sektör, özellikle yem fiyatlarındaki artış nedeniyle ciddi bir ekonomik darbe aldı.

Yüksek girdi maliyetleri, çiftlik işletmelerini zor durumda bırakırken, borçlarını ödemekte zorlanan pek çok firma bankalardan kredi çekme yoluna gidiyor.

Ancak taksitlerini düzenli ödeyemeyen işletmeler, icra takibiyle karşı karşıya kalıyor. Bazı şirketler, iflasın eşiğinden dönmek için konkordato ilan ederken, bazıları ise iflas etmek zorunda kalıyor.

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Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Kayhan Hayvancılık Tarım Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin konkordato talebini reddetti. Şirketin daha önce verilen geçici mühleti ve ihtiyati tedbirler derhal kaldırıldı.

Mahkeme, davacı şirkete atanan geçici konkordato komiseri Ahmet Bulca'nın görevine son verildi. Bu kararın ardından, Kayhan Hayvancılık’ın iflas süreci başlatıldı. Karapınar İcra Müdürlüğü, iflas masası oluşturdu ve bu süreci denetlemeye başladı.

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Mahkeme Kayhan Hayvancılık’ın konkordato talebi reddedildi. Şirketin iflası karara bağlandı ve bu kararın kesinleşmesi beklenmeden bütün ihtiyati tedbirler ve konkordato şerhleri kaldırıldı.

Bu gelişme, şirketin mali zorluklarının boyutunu ve sektördeki genel ekonomik durumu gözler önüne serdi. Çalışan onlarca kişi işlerinden kovuldu.

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Kayhan Hayvancılık’ın iflası, Türkiye’nin tarım ve hayvancılık sektöründeki ekonomik sıkıntıları bir kez daha gözler önüne serdi. Artan yem fiyatları ve dalgalanan piyasa koşulları, sektördeki işletmeleri büyük bir mali baskı altına almış durumda.

Kredi borçlarını ödemekte zorluk çeken çiftlikler, iflas ve konkordato ilan etmek zorunda kalıyor. Bu durum, sektördeki birçok küçük ve orta ölçekli işletmenin hayatta kalabilmek için mücadele verdiğini gösteriyor.

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