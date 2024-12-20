Türk inşaat devi iflas etti. Devlet ihalelerini alıyordu. Konkordato talebi reddedildi

Mali sıkıntılara dayanamayan şirketler kervanına son olarak Ankara merkezli inşaat devi de katıldı. Medsa Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., iflas etti. Şirketin konkordato talebi reddedilirken, mahkeme kararıyla geçici mühlet süreci sonlandırıldı. İflasla birlikte alacaklılara yönelik hukuki süreçler başlatılacak.

İzmir’de büyük projelere imza atan Medsa Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., mali sıkıntılar nedeniyle iflas etti. Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 13 Aralık 2024 tarihli kararıyla şirketin konkordato talebini reddetti ve geçici mühlet sürecini sonlandırdı.

Mahkeme, Medsa Gayrimenkul’ün ekonomik sorunlarını çözme konusunda başarısız olduğunu belirterek, talep edilen konkordatonun 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’na uygun olmadığını vurguladı.

Medsa Gayrimenkul, İzmir’de 24 ve 32 derslikli iki okul inşaatı, Yozgat Merkez, Antalya Serik ve Kocaeli Dilovası millet bahçesi projelerinin inşaat ihalesini kazanmış ve sektörde büyük bir oyuncu haline gelmişti.

Ayrıca, inşaat sektöründe çeşitli demir ürünleri satışı yapan şirket, inşaat demiri, kutu profil, hasır demir, sac, galvanizli sac, baklava dilimli sac, çivi ve çelik hasır gibi malzemelerin tedariğiyle de tanınıyordu.

Ancak, şirketin mali durumu son dönemde kötüleşti ve 16 Eylül 2024 tarihinde alınan 3 aylık geçici mühlet kararı da çözüm getirmedi. Mahkeme, bu sürecin ardından şirketin iflasına karar verdi. Şirketin borçları ve alacaklılarıyla ilgili hukuki süreçler başlatılacak.

İflas kararı, Medsa Gayrimenkul’ün sektördeki faaliyetlerini sonlandırırken, tüm projelerde duraklama yaşanmasına neden oldu. Kamuoyuna ve alacaklılara duyurulan karar, şirketin iflasının yanı sıra, daha önce başlatılan geçici mühlet sürecine ilişkin tedbir kararlarının da sona erdirilmesine olanak sağladı.

Medsa Gayrimenkul, sektördeki güçlü varlığına rağmen, ödemelerdeki aksaklıklar ve finansal zorluklarla mücadele etti. Şirketin iflasıyla birlikte, alacaklıların alacaklarını tahsil edebilmek için hukuki yollara başvurması gerekecek.