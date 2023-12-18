Türk iş insanı ABD'nin kahve devini satın aldı. Yoğurt kralı olarak tanınıyor

Dünya Gazetesi'nin hablerine göre, Türk iş insanı Hamdi Ulukaya’nın kurduğu ve ABD’nin yoğurt kralı olarak tanınan Chobani, 900 milyon dolarlık bir anlaşma ile ABD’nin kahve lideri La Colombe’u bünyesine kattı. Bu, Chobani’nin son 10 yılda en hızlı büyüyen gıda şirketlerinden biri olma yolunda attığı önemli bir adımdır.

Bu stratejik birleşme sayesinde, Chobani pazar payını artırırken, La Colombe’un perakende uzmanlığı ve geniş müşteri ağından yararlanarak yeni kanallarda büyüme fırsatı bulacak. La Colombe, perakende, kafe, gıda hizmetleri ve doğrudan tüketici gibi çeşitli kanallarda faaliyet gösteren ve hazır içilebilir kahve segmentinde sadık bir tüketici kitlesi oluşturan bir markadır.

Chobani’nin bu stratejik hamlesi, 5 milyar dolarlık ABD hazır içecek kahve pazarında güçlü bir oyuncu olan La Colombe’un perakende deneyiminden faydalanarak yeni pazarlara açılma ve büyüme vizyonunu destekliyor. Chobani’nin Kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya, 900 milyon dolarlık bu anlaşmayla kahve kategorisindeki konumlarını daha da sağlamlaştırdıklarını söyledi.

"KAHVE SEKTÖRÜNE KREMAYLA GİRMİŞTİ"

Ulukaya, gıda sektörünün zorlu bir dönemden geçtiği bir zamanda, Chobani’nin hacim bazlı satışlarda çift haneli büyüme ve kar marjında önemli bir artış elde ettiğini belirtti. Ulukaya, Chobani’nin gelecek büyüme planlarını şekillendirmede daha güçlü ve iyimser olduklarını ifade etti.

Ulukaya şöyle devam etti: “Chobani olarak zaten daha önce krema ürünlerimizle kahve sektörüne girmiştik ve La Colombe’u Chobani ailemize dahil etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. La Colombe’un lezzetli, kaliteli soğuk demleme kahvesi ve hazır içeceği, Keurig Dr Pepper’in güçlü dağıtım ağıyla birlikte gelecek nesil tüketicilere ulaştırma şansına sahibiz. La Colombe’un perakende uzmanlığı, ürün çeşitliliği ve geniş müşteri ağıyla yeni kanallarda daha etkili bir şekilde büyümeyi amaçlıyoruz.”