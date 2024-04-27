Türk iş insanlarına 523 bin dolarlık sahte altın şoku

Gana Ulusal Güvenlik Ajansı, altın ticaretiyle uğraşan bazı kişilerin iki yabancıyı dolandırmayı planladığı bilgisine dayanarak bir soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda, altın ticareti yapan Ö.T. ve M.C.'ın dolandırılmaya çalışıldığı tespit edildi.

Ayrıca, sahte külçe altınları Türk iş insanlarına satmaya çalışan kişiler de belirlendi.

175 KİLO ALTIN ALMAK İSTEDİLER

Düzenlenen operasyonla Ganalı dolandırıcılar gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, iki Türk iş insanının 175 kilo altın almak için bu kişilerle iletişime geçtiği, ancak piyasa koşulları ve fiyatlar nedeniyle sadece 10 kilo altın almak için anlaştıkları ortaya çıktı.

Eyalet Savcı Yardımcılığı tarafından yapılan açıklamada, iş insanlarının da içinde bulunduğu iki araç Havalimanı yolunda durduruldu ve yapılan aramada sahte altınlarla birlikte şüpheli kişiler gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada, altın olduğundan şüphelenilen içinde on metal çubuğun bulunduğu kilitli bir metal kutu ele geçirildi. Ayrıca altın test raporu ve para transferine ilişkin bir onay mektubu da ele geçirildi. Ancak, yapılan incelemede metal çubukların sahte olduğu tespit edildi.

523 BİN DOLAR

Savcılık tarafından yapılan incelemede Türk iş insanlarının altın satın alma ruhsatlarının olmadığı belirlendi. Dolandırıcılar ifadelerinde, iki Türk'ün Benkotec Rafinerisi'nin hesabına 523.000,00 ABD doları tutarındaki tutarı aktardığını söyledi. Yine dolandırıcıların sahte altınlar için gerçek olduklarına dair bir altın test raporunu da iş insanlarına sundukları ortaya çıktı.

Aralarında Türk iş insanlarının da bulunduğu tüm sanıklar kefaletle serbest bırakıldı. Ancak, sahte 10 kilo altını Samuel Adu Kumi ve Abubakar Sadık'tan ruhsatsız satın alan Ömer Topçu ve Mustafa Ceyhan "ruhsatsız altın satın almakla" suçlandı. Dava devam etmektedir.