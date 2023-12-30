Türk-İş yılın son açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Türk-İş 2023 yılının son açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarını araştırdı.

Türk-İş'in Ankara'da yaptırdığı araştırmada açlık sınırı 14 bin 431 lira çıktı. Yoksulluk sınırı ise 47 bin lirayı aştı.

Araştırmaya göre Ankara'daki dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık gıda harcaması yani açlık sınırı 14 bin 431 TL olarak kayıtlara geçirdi. gereken

Yoksulluk sınırı ise Türk-İş'e göre 47 Bin 9 lira çıktı. Ankada'da yaşan dört kişilik gıda harcaması yani açlık sınırı bir ay öncesine göre yüzde 2,89 oranında arttı. Geçen yılın aynı ayına göre artış ise yüzde 77,50 olarak açıklandı. 12 aylık ortalama ise yüzde 82,21 olarak kayıtlara geçti.

Türk-İş araştırmasına göre et fiyatlarında bu ay ciddi artış gözlendiği belirtildi. Dana kıymanın kilosu 46 lira artış gösterirken, dana kuşbasında bu karam 37 TL oldu. Et fiyatlarında geçen yıla göre artış oranı ise iki kattan daha fazla.

Tahıllarda ise geçen aya göre fazla bir fiyat artışı olmadı. En çok artış ise yüzde 5'le bulgur oldu. Sebze fiyatlarında ise artış bu ay gözlemlendi. En çok artış ise domates, patates ve sivri biberde yaşandı.















