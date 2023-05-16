Türk İslam Birliği Ocakları Başkanı göçmen kaçakçısı çıktı

Türk İslam Birliği Ocakları Başkanı Burak Hatipoğulları hakkında göçmen kaçakçılığından dava açıldı. Hatipoğulları suçlamayı kabul etti.

Türk İslam Birliği Ocakları Başkanı göçmen kaçakçısı çıktı

Halk TV’den Dinçer Gökçe’nin özel haberine göre, İzmir’de 21 Haziran’da yaşanan göçmen kaçakçılığı olayının dava dosyasına göre, yasadışı yollarla ülkelerinden İstanbul’a gelen 10’u çocuk 59 Afgan, Yunanistan’a geçmek için kaçakçılar ile temasa geçti. Grup liderleri, kaçakçılar ile kişi başı 500 dolara anlaştı.20 Haziran akşamı yola çıkılması için kararlaştırıldı. Bu iş için üç araç ayarlandı. 59 göçmen, panelvan tipi bir araca sığdırıldı.

TÜRK İSLAM BİRLİĞİ OCAKLARI BAŞKANI ÇIKTI

İddialara göre önde bir otomobil yer aldı. Ortada, 59 göçmenin olduğu araç, arkada ise Türk İslam Birliği Ocakları Başkanı Burak Hatipoğulları’nın (38) sürdüğü araç yer aldı. Hatipoğulları’nın kullandığı araç boş durumdaydı. Yolda, olası bir sorun yaşanması halinde, göçmenlerin bu araca alınması kararlaştırıldı.

59 KİŞİ BİR ARACIN İÇİNE KONULDU

Ülkelerinden kaçıp, Türkiye üzerinden Yunanistan’a gitmeye çalışan 59 göçmen, kaçakçıların rehberliğinde yola çıktı. Hatipoğulları’nın da aralarında olduğu üç kişi, bu kişileri bıraktıktan sonra ayrıldı. Ancak, bu kişilerin ormanlık alana bırakılmasından yarım saat sonra, Doğanbey Jandarma Karakol Komutanlığı’na bir ihbarda bulunuldu. Gelen ihbarda, kalabalık bir grubun ormanlık alanda olduğu bilgisi verildi.

trytruhtgyu.jpg

SUÇUNU KABUL ETTİ

Jandarma ekipleri, bu ihbardan kısa süre sonra bölgeye ulaştı. Yunanistan’a gitmek isteyen grup karakola götürüldü. Yapılan tespitler sonrası, grubu, Zeytinburnu’ndan Seferihisar’a getiren kişilerin Eyyüp Demir, Halil Can Türkoğlu ile Burak Hatipoğulları olduğu belirlendi. Bu kişiler tek tek gözaltına alındı. Demir tutuklandı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Hatipoğulları, ‘göçmen kaçakçılığı’ suçlamasını kabul etti. Hatipoğulları, kazanç elde etmek için bu yola girdiğini söyledi.

8 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Üç kişi hakkında “göçmen kaçakçılığı yapma” suçlaması ile dava açıldı. Seferihisar 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada üç sanığın 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile yargılanıyor.

İlgili Haberler
Kaçak Afganlar ve Pakistanlılar kamyonetlere bindi Türkiye’ye geliyor. Bu kadarına da pes
Onlarca kaçak sığınmacı şehre dağıldı. Bu sefer karadan değil denizden geldiler
Onlarca kaçak sığınmacı şehre dağıldı. Bu sefer karadan değil denizden geldiler
Suriyeli insan kaçakçısı Erdoğan’ın mitingine gitti. 'Güvenli ve garantili geçiş' paylaşımı yapmıştı
Suriyeli insan kaçakçısı Erdoğan’ın mitingine gitti. 'Güvenli ve garantili geçiş' paylaşımı yapmıştı
Suriyeli insan kaçakçısı sınır duvarının altındaki tünelden kolay ve güvenli geçişin reklamını yaptı
Suriyeli insan kaçakçısı sınır duvarının altındaki tünelden kolay ve güvenli geçişin reklamını yaptı
Öne Çıkanlar
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Son Haberler
Davutoğlu sosyal medya hesabından sordu‘28 Mayıs bir seçim mi, yoksa referandum mu?’ Siyaset
Davutoğlu sosyal medya hesabından sordu‘28 Mayıs bir seçim mi, yoksa referandum mu?’
Hindistan'da kilo veremeyen polisler ihraç edilecek Dünya
Hindistan'da kilo veremeyen polisler ihraç edilecek
Bursa’da 15 yıldır köftecilik yapan Türk esnaf Suriyelilerin saldırısına uğradı Güncel
Bursa’da 15 yıldır köftecilik yapan Türk esnaf Suriyelilerin saldırısına uğradı
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı Güncel
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı Güncel
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı
Ankara'da kazanan çıkmadı Spor
Ankara'da kazanan çıkmadı
Adana Demirspor geriden gelip kazandı Spor
Adana Demirspor geriden gelip kazandı