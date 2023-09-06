Türk kadın hakemler Şampiyonlar Ligi'nde görev alacak

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Cansu Tiryaki, 6-9 Eylül tarihlerinde Avusturya'da oynanacak UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1'inci tur 9'uncu grup müsabakalarında düdük çalacak. Müsabakalarda, FIFA kokartlı yardımcı hakem Arzu Görgün de görev yapacak.

Melis Özçiğdem ise 6-9 Eylül tarihlerinde Almanya’da oynanacak Şampiyonlar Ligi 1'inci tur 2'nci grup müsabakalarında görev alacak. Karşılaşmalarda, FIFA kokartlı yardımcı hakem Mürvet Yavuztürk ise görev alacak.

Gamze Durmuş Pakkan da 6-9 Eylül tarihlerinde Norveç'te oynanacak olan Şampiyonlar Ligi 1'nci tur 4'üncü grup maçlarında görev yapacak. Müsabakalarda, FIFA kokartlı yardımcı hakem Sedef Aktan da görev yapacak.

(DHA)