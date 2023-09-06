Türk kadın hakemler Şampiyonlar Ligi'nde görev alacak

UEFA Cansu Tiryaki, Melis Özçiğdem ve Gamze Durmuş Pakkan'ın Şampiyonlar Ligi 1'inci tur maçlarında görev yapacağını duyurdu.

KAYNAK: DHA
Türk kadın hakemler Şampiyonlar Ligi'nde görev alacak

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Cansu Tiryaki, 6-9 Eylül tarihlerinde Avusturya'da oynanacak UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1'inci tur 9'uncu grup müsabakalarında düdük çalacak. Müsabakalarda, FIFA kokartlı yardımcı hakem Arzu Görgün de görev yapacak.

Melis Özçiğdem ise 6-9 Eylül tarihlerinde Almanya’da oynanacak Şampiyonlar Ligi 1'inci tur 2'nci grup müsabakalarında görev alacak. Karşılaşmalarda, FIFA kokartlı yardımcı hakem Mürvet Yavuztürk ise görev alacak.

Gamze Durmuş Pakkan da 6-9 Eylül tarihlerinde Norveç'te oynanacak olan Şampiyonlar Ligi 1'nci tur 4'üncü grup maçlarında görev yapacak. Müsabakalarda, FIFA kokartlı yardımcı hakem Sedef Aktan da görev yapacak.

(DHA)

Öne Çıkanlar
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
MasterChef All Star 80 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 80 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 5 Eylül Çarşamba MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 5 Eylül Çarşamba MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
Son Haberler
Kırklareli'ndeki sel felaketindeki can kabı 5'e yükseldi Güncel
Kırklareli'ndeki sel felaketindeki can kabı 5'e yükseldi
Tesla fabrikasında 2 milyonuncu araç üretildi Teknoloji - Otomotiv
Tesla fabrikasında 2 milyonuncu araç üretildi
Dev perakende zinciri iflas etti. 12 bin kişi işsiz kalacak Ekonomi
Dev perakende zinciri iflas etti. 12 bin kişi işsiz kalacak
Trabzonspor'da 3 ayrılık birden yolda Spor
Trabzonspor'da 3 ayrılık birden yolda
Nevşehir'de sabıkası olan 7 sığınmacı sınır dışı edilecek Güncel
Nevşehir'de sabıkası olan 7 sığınmacı sınır dışı edilecek
Dünya genelinde kanser vakalarında şok artış. Araştırmadan korkutan sonuçlar Sağlık
Dünya genelinde kanser vakalarında şok artış. Araştırmadan korkutan sonuçlar
Osmaniye'de savrulan aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Güncel
Osmaniye'de savrulan aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti