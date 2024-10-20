Türk Kalp Vakfı Sarıyer’de ‘Atatürk Maskı ve Kaidesi’ni törenle açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından tadilatı yapılan Sarıyer İlçesi, Yeniköy Mahallesi, Yeniköy Plaj Parkı içinde bulunan, Atatürk maskı ve kaidesinin açılış töreni geçtiğimiz günlerde gerçekleşti.

Cumhuriyetimizin 101. yılını idrak edeceğimiz bu günlerde, bizlere bağımsızlığımızı, geleceğimize umutla bakmamızı ve bir ulus olma bilincini kazandıran Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzurunda, Yeniköy Plaj Parkı içerisinde bulunan “Atatürk Maskı ve Kaidesinin” açılış törende açılış konuşması yapan Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven, “Yeniköy Mahallemizde bulunan park içinde, park yapıldığından beri Atatürk maskı ve mermer kaplı kaidesi bulunmaktadır. Kaidenin uzun yıllardır bakımsızlıktan mermerleri kırılmış, yer yer dökülmüş ve betonların şişmesi nedeniyle bazı yerlerden bozulmuştu. Bu görünüşü ile Cumhuriyetimizin 101. yılını idrak ettiğimiz bu günlere yakışmadığı bilinciyle hareket ettik” dedi.

Açılış töreninde konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, “Bu anlamlı projede emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Kendisi de bir Yeniköy sakini olan Türk Kalp Vakfı Başkanı Sayın Kenan Güven’e hem çalışma için hem de kurduğumuz iş birlikleri dolayısıyla özellikle teşekkür etmek istiyorum” diye görüşlerini belirtti..

Törende ayrıca, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Düşmez, Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı eski dönem Başkanı Laki Vingas ve Yeniköy Spor Kulübü Başkanı Hamit Cevahir birer konuşma yaptı.