Türk lastik devi üretime başlıyor. KAP'a açıklama yaptı

Türkiye’nin lastik sektöründeki öncü firmalarından Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., İzmit’teki fabrikasında 26 Mart 2025 tarihinde üretimi geçici olarak durdurmuştu. Şirketin Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, bu duruşun temel sebebi fabrikada gerçekleştirilen kapsamlı bakım ve modernizasyon çalışmalarıydı.

Şirket yetkilileri, bakım sürecinin tamamlanmasıyla birlikte fabrikanın 5 Nisan 2025 tarihinde saat 00.01 itibarıyla yeniden üretime geçeceğini duyurdu. Yapılan çalışmaların, üretim kapasitesini artırmaya ve enerji verimliliğini yükseltmeye yönelik olduğu belirtildi.

RAKABET GÜCÜ ARTACAK

Brisa’nın gerçekleştirdiği bakım ve modernizasyon çalışmaları, şirketin hem iç pazardaki gücünü pekiştirmeyi hem de uluslararası rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor. Fabrikada uygulanan yeni üretim teknikleri sayesinde daha çevre dostu ve verimli bir üretim süreci planlanıyor.

Şirket yetkilileri, bu tür planlı bakım çalışmalarının fabrikaların uzun vadeli performansı için kritik öneme sahip olduğunu vurguluyor. Brisa’nın sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda, yeni teknolojilere uyum sağlamaya yönelik yatırımlarına devam edeceği belirtiliyor.

AÇIKLAMA YAPTI

Brisa yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Bakım ve modernizasyon çalışmaları kapsamında fabrikamızda üretime geçici olarak ara verdik. Bu süreçte verimliliği artıracak önemli iyileştirmeler gerçekleştirdik. 5 Nisan itibarıyla tam kapasiteyle üretime devam edeceğiz” denildi.

Brisa, Türkiye ve global pazarlarda Bridgestone ve Lassa markalarıyla önemli bir konuma sahip olup, yıllık üretim kapasitesiyle sektörde güçlü bir oyuncu olarak yoluna devam ediyor. Şirket, önümüzdeki dönemde sürdürülebilir üretim modellerine ve yenilikçi teknolojilere daha fazla yatırım yapmayı planlıyor.