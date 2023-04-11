Mart ayında elleçlenen yük ve konteyner miktarı azaldı

Türkiye limanlarında elleçlenen yük miktarı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 azalarak 43 milyon 309 bin ton olarak gerçekleşirken, konteyner miktarı ise yüzde 5,8 azalarak 1 milyon 6 bin TEU oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, mart ayı konteyner ve yük istatistiklerini açıkladı.

Bu yılın mart ayında limanlarda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 azalarak 43 milyon 309 bin ton olarak gerçekleşti. Ocak-mart döneminde limanlarda elleçlenen yük miktarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 azalarak 135 milyon 349 bin ton oldu.

Mart ayında dış ticaret taşımaları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 azalışla 31 milyon 908 bin tona geriledi.

Deniz yolu ile yapılan transit yük taşımaları yüzde 7,7 azalarak 6 milyon 158 bin ton oldu. Aynı ayda kabotajda taşınan yük miktarı ise 5 milyon 232 bin ton ile yüzde 2,6 azaldı.

En fazla yük Kocaeli Bölge Liman Başkanlığında elleçlendi

Söz konusu ayda en fazla yük elleçlemesi 7 milyon 191 ton ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığında gerçekleşirken, bunu 6 milyon 737 bin ton ile Aliağa Bölge Liman Başkanlığı, 5 milyon 24 bin ton ile Ceyhan Bölge Liman Başkanlığı takip etti.

Martta limanlarda 6 milyon 84 bin ton 40'lık dolu konteyner elleçlemesi gerçekleşti. 40'lık dolu konteyner, 1 milyon 189 bin 859 tonluk artış ile bir önceki aya göre elleçleme miktarlarında en fazla artış gösteren yük cinsi oldu.

Deniz yolu ile en fazla ihraç edilen yük cinsi portland çimento olarak kayıtlara geçti. Deniz yolu ile en fazla ithal edilen yük cinsinin ise hurda demir olduğu kaydedildi.

Deniz yolu ile yapılan ihracatta en fazla yük elleçlemesi 1 milyon 292 bin ton ile İtalya'ya yapılan taşımalarda gerçekleşti. İthalatta en fazla yük elleçlemesi 7 milyon 275 bin ton ile Rusya'dan yapılan taşımalarda oldu. Limanlarda elleçlenen sıvı dökme yük miktarında yüzde 1,1 artış gerçekleşti.

En fazla konteyner elleçlemesi Yunanistan ile yapılan taşımalarda

Mart ayında limanlarda elleçlenen konteyner miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 azalarak 1 milyon 6 bin TEU oldu. Ocak-mart döneminde limanlarda elleçlenen konteyner miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 azalarak 2 milyon 841 bin TEU olarak gerçekleşti.

Elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 azalarak 787 bin 567 TEU oldu.

Kabotajda elleçlenen konteyner miktarı yüzde 15 azalarak 60 bin 67 TEU olarak kayıtlara geçti.

En fazla konteyner elleçlemesi 275 bin 32 TEU ile Ambarlı Bölge Liman Başkanlığında gerçekleşti. Bu liman başkanlığını, 172 bin 140 TEU ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı ve 163 bin 22 TEU ile Mersin Bölge Liman Başkanlığı takip etti.

Yunanistan, martta 103 bin 35 TEU ile en fazla konteyner elleçlemesi yapılan ülke olarak kayıtlara geçti. En fazla ihracat amaçlı konteyner yüklemesini 37 bin 689 TEU ile Mısır'a giden konteynerler oluşturdu. En fazla ithalat amaçlı konteyner boşaltması, 60 bin 71 TEU ile Yunanistan'dan gelen konteynerler oldu.