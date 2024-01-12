Türk market zinciri 40 yıllık şirketi satın aldı. Ödenmiş sermayesini 20 milyon yükseltti

AA'nın haberine göre, Türkiye’de 40 yıldan uzun süredir dağıtım ve lojistik hizmetleri sunan g2m, Bizim Toptan’ın bünyesine katıldı. Böylece Bizim Toptan, sektörün önde gelen oyuncusu haline geldi.

Bizim Toptan, Yıldız Holding’in EDT (Ev Dışı Tüketim) alanındaki lider şirketi g2m’yi hisse değişimiyle satın aldı. Yıldız Holding’in yüzde 90 hissesine sahip olduğu g2m’nin tüm hisselerini alan Bizim Toptan, ödenmiş sermayesini 60 milyon TL’den 80 milyon 476 bin 074 TL’ye çıkardı.

Türkiye genelinde profesyonel mutfaklara ve işletmelere dağıtım ve lojistik hizmetleri veren g2m, bu birleşme sonucunda daha güçlü bir şekilde çalışmaya devam edecek. Şirketin tüzel kişiliği ise yeni ortaklık yapısına uygun olarak korunacak.

“ARADAKİ FARKI AÇTIK”

Bizim Toptan Genel Müdürü Hüseyin Balcı, “Müşterilerine toptan satış fiyatlarıyla gıda ve temizlik ürünlerinden oluşan binlerce ürün sunan portföyleri, g2m’nin kendi markalı ürünleri ve ulusal ve uluslararası markaların distribütörlüğüyle daha da zenginleşti” dedi.

Balcı, “Satış ağımıza g2m’nin depo, dağıtım ve profesyonel EDT deneyimi de katıldı. Yeni yapılanma sayesinde ülkemizde EDT sektöründe aradaki farkı açtık. Bu birleşmenin ülkemize, milletimize, Bizim Toptan, Yıldız Holding ve g2m ile tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.