Türk mitolojisinde Alp Er Tunga

Alp yiğit ve kahraman anlamlarına gelirken Er, erkek adam, Tonğa ise kaplan anlamına gelir.

Alp Er Tunga için bazen Saka Hanı olarak bahsedilir.

Tonga sözcüğü aslında leopar cinsinden yırtıcı bir hayvanın adıdır. Bir yiğitlik simgesi olarak

alplara isim diye verilir. Uzun saçlı olmak Tonga’yı çağrıştırdığı için alplar saç uzatırlar.

Alp Er Tunga, Türk Dünyasında olduğu kadar, İran ve Ortadoğu haklarının pek çoğu tarafından tanınır.

Ayrıca Selçukluların 33 atasından biri olarak sayılır.

Ayrıca, Divân-ı Lügati't-Türk'te ve Kutadgu Bilig’de

de adı geçer.

Etimoloji Tonve Tun kökünden türemiştir. Moğolcada Ton sessizlik ve Tonoh yağmalamak, Kırgızca'da

Tono yol kesmek anlamlarına gelir.