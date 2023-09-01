Türk mitolojisinde Azmıç ne anlama geliyor?

Kayıp Cini veya Yol Cini olarak bilinen Azmıç, Aznıç veya Azıtkı olarak da bilinir.

Karaçay-Balkarların inançlarına göre Şeytâni bir ruh anlamına geliyor. Azmıç’ın belli bir görüntüsü yoktur ve insanlara düşmandır, kurbanları tek başına yola çıkan insanlardır

Azmıç bu insanları onu tanıyan birisinin sesiyle çağırır. İnsan dönüp cevap verirse Azmıç'ın buyruğu altına girer.

Tek başına yola çıkan insanları kandırıp götüren ve kaybeden kötü ruhtur. Tanıdığı birisinin sesiyle bu insana seslenir.

Kılıktan kılığa giren Azmıç, bir insana en sevdiği kişi gibi gözükebilir. Congolos’a benzediği söylenir.