Türk mitolojisinde Gözgü ne demek?

Ayna olarak da bilinen Gözgü’nün anlamı dikkat çekiyor.

Halk ağzında pek çok yörede aynaya Gözgü adı verilir. Güzgü’ye Közgö, Küzgü, Közgü, Gözgeç, Közgeç de denir.

Aynaların bu dünya ile öteki arasındaki sınırı simgelediğine inanılır.

Gözle görünmeyen varlıkları gösterdiğine inanılan Gözgü’nün Türk geleneğinde de örnekleri vardır.

Erlik Han yanında bir ayna gezdirir ve buna baktığında insanların işledikleri tüm günahları görür. Gece aynaya bakmak uğursuzluk

Gömülen cenazelerin üzerine ters bir ayna bırakmak eski bir Türk geleneğidir ve Anadolu’da uygulamaya devam eden yöreler vardır