Türk mitolojisinde kutsal köpek

Barak Türk mitolojisinde kutsal köpek demektir. İşte ayrıntılar…

Türk mitolojisinde kutsal köpek

Türk mitolojisinde kutsal köpek olan Barak, efsânevi bir köpek türüdür.

Tüylü, çok kıllı olan ve çok hızlı koşan Barak, kutlu kabul edilir.

Kerkes adlı kuş yaşlanınca iki yumurta bırakırlar. Bu yumurtalardan birinden Barak adlı köpek çıkar. Diğer yumurtadan ise bir kuş yavrusu çıkar.

Anadoluda Barak Ata (Barak Baba) adlı bir evliyanın yer alması tesâdüfi değildir. Büyük olasılıkla bu isim, bu anlayışın sonucu bir unvan olarak verilmiştir.

Türkler, İslâmiyeti kabul ettiktten sonra, sözcük benzerliği nedeniyle "Barak" yerine "Burak" adını geçirmişlerdir.

Barah sözcüğü ateşkes, barış gibi anlamlar taşır. Bar ise kaplan demektir. Yine Eski Türkçe ve Eski Altaycada Bar kökü sevinç ve gurur gibi içeriklere sahiptir.

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