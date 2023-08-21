Türk mitolojisinde olağanüstü yolculuk nedir?

Genel olarak sıçrayarak bir engeli aşma, başka yerlere konma gibi anlamlara gelen Atlamanın türk mitolojisindeki karşılığı olağanüstü yolculuktur.

Özellikle Türk masallarında ve mitolojisinde yer alan söylencelerde başka âlemlere geçmek, boyut değiştirmek anlamında kullanılır. Atlamada bu dünya ile diğer dünya arasındaki sınırlar ortadan kalkar.

Mitolojiye göre, atlama üç yolla yapılır:

1.KUŞ VEYA BAŞKA BİR HAYVAN KILIĞINA GİREREK

Bu şekilde pek çok olumsuz dışsal etkenin varlığı zarar veremez. İnsanların veya kötücül varlıkların dikkatini çekmeden hızlı bir biçimde öteki âleme gidilir.

2. SIRADIŞI BİR HAYVANA BİNİP YOLCULUK YAPARAK

Böylece söylencesel bir göl, deniz, ateş okyanusu geçilir. Bu hayvan genellikle bir at olup, uçabilme yeteneğine sahiptir. At zaten özü itibari ile ve kutlu bir varlık Tanrının bir armağanı olarak görülür.

3. BİR GEÇİT KULLANILARAK

Bu geçitler çoğu zaman kuyular, mağaralar, yer altı tünelleri şeklinde görülür. Bu tür yerler Türk kültürünün daima odak noktalarından olmuş ve her yerde o yöredeki mağaraların çok derinlere indiği, dibinin bulunamadığı, çok uzak yerlerdeki başka mağaralara bağlı olduğu söylentileri gelişmiştir.