Türk mitolojisinde olağanüstü yolculuk nedir?

Atlama, mitolojide olağanüstü yolculuk anlamına geliyor. İşte ayrıntılar…

Türk mitolojisinde olağanüstü yolculuk nedir?

Genel olarak sıçrayarak bir engeli aşma, başka yerlere konma gibi anlamlara gelen Atlamanın türk mitolojisindeki karşılığı olağanüstü yolculuktur.

Özellikle Türk masallarında ve mitolojisinde yer alan söylencelerde başka âlemlere geçmek, boyut değiştirmek anlamında kullanılır. Atlamada bu dünya ile diğer dünya arasındaki sınırlar ortadan kalkar.

Mitolojiye göre, atlama üç yolla yapılır:

1.KUŞ VEYA BAŞKA BİR HAYVAN KILIĞINA GİREREK

Bu şekilde pek çok olumsuz dışsal etkenin varlığı zarar veremez. İnsanların veya kötücül varlıkların dikkatini çekmeden hızlı bir biçimde öteki âleme gidilir.

2. SIRADIŞI BİR HAYVANA BİNİP YOLCULUK YAPARAK

Böylece söylencesel bir göl, deniz, ateş okyanusu geçilir. Bu hayvan genellikle bir at olup, uçabilme yeteneğine sahiptir. At zaten özü itibari ile ve kutlu bir varlık Tanrının bir armağanı olarak görülür.

3. BİR GEÇİT KULLANILARAK

Bu geçitler çoğu zaman kuyular, mağaralar, yer altı tünelleri şeklinde görülür. Bu tür yerler Türk kültürünün daima odak noktalarından olmuş ve her yerde o yöredeki mağaraların çok derinlere indiği, dibinin bulunamadığı, çok uzak yerlerdeki başka mağaralara bağlı olduğu söylentileri gelişmiştir.

Öne Çıkanlar
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS sonuçlarına nereden bakılır?
YKS sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS sonuçlarına nereden bakılır?
MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme oyunu fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme oyunu fragmanı yayınlandı mı?
Şener Üşümezsoy'dan ikinci büyük deprem açıklaması. Kırılacak fay hattının kaç kilometre olduğunu söyledi
Şener Üşümezsoy'dan ikinci büyük deprem açıklaması. Kırılacak fay hattının kaç kilometre olduğunu söyledi
Son Haberler
Yalova'da devrilen hurda yüklü tırda sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtardı Güncel
Yalova'da devrilen hurda yüklü tırda sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtardı
Hatay'da kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 yaralı Güncel
Hatay'da kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 yaralı
Rusya Ukrayna'da 6 yaşındaki Sofia'yı öldürdü... İşte füzenin vurma anı Dünya
Rusya Ukrayna'da 6 yaşındaki Sofia'yı öldürdü... İşte füzenin vurma anı
Rüyada papağan görmek ne demek? Rüyada papağan görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada papağan görmek ne demek? Rüyada papağan görmek neye işaret?
Moritanya'daki sellerde 4 çocuk hayatını kaybetti Dünya
Moritanya'daki sellerde 4 çocuk hayatını kaybetti
Su metrelerce havaya fışkırdı. Sürücüler şaşkına döndü Güncel
Su metrelerce havaya fışkırdı. Sürücüler şaşkına döndü
Şarjı çabuk biten iPhone kullanıcıları dikkat! Bu özelliği kapatın Güncel
Şarjı çabuk biten iPhone kullanıcıları dikkat! Bu özelliği kapatın