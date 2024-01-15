Türk mobilyasının yıldız pazarı Fas oldu

Talepteki düşüş ve fiyat rekabetçiliğindeki dezavantajlı durumu nedeniyle sektör temsilcileri başka pazara kaydı.

Sektör özellikle Fas pazarında yüzde 28,7 büyüme sağlarken, AKAMİB ise yüzde 66 artış kaydetti.

Türkiye genelinde sektörün 2023 yılı çizelgelerine bakıldığında sektörün yaptığı ihracatta en başarılı pazar 1 milyar 40 milyon dolarla Irak yer aldı. Irak’tan sonra sırasıyla; Birleşik Krallık, İsrail, Almanya ve ABD yer aldı. İlk 10 pazarın 5’inde artış gözlemlenirken, en dikkat çekici artış yüzde 28,7 ile Fas’a yapılan ihracatta izlendi.

AKAMİB’in en başarılı pazarı 190 milyon dolarla ihracat yapılan Irak olurken, en dikkat çekici artışlar yüzde 66 ile Fas oldu.

TALEP DARALDI, FİYAT REKABETÇİLİĞİ AZALDI

2023 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, Türkiye geneli ihracatımızı miktar ve değer bazında düşüş ile tamamladıklarını söyleyerek özellikle Hatay ihracatının düşmesi bölge ihracatımızda etkili oldu. Depremler olmasaydı en azından başa baş bir ihracat rakamımız olacağını söyledi.

“2024’ÜN İKİNCİ YARISI DAHA POZİTİF GEÇECEKTİR”

2024 yılına ilişkin pozitif hedeflerle başladıklarının vurgulayan Kılıçer, 2024 yılında ertelenen taleplerin geleceğine, hem üretimimizi hem de ihracatımızı artıracağımıza inandıklarını ancak bu inancın gerçek olabilmesi için üretimdeki girdi maliyetlerinin azalmasının gerektiğini söyledi.

“MENA Bölgesi’ndeki pozitif seyir, Avrupa’daki olası kayıpları telafi ettirir”

Suudi Arabistan pazarının yeniden açılmasının sektörü canlandırdığını ifade eden Kılıçer, MENA Bölgesi’nde iyi giden ilişkiler doğrultusunda Avrupa’da olabilecek kaybı telafi edebileceklerini söyleyerek, enflasyona paralel bir kur olsaydı fiyatlamada en cazip ülke konumunda olacaklarını dile getirdi.