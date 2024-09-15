Türk müteahhitler dünya ikincisi

Ticaret Bakanlığı, inşaat sektörü dergisi ENR tarafından yayımlanan "En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması Listesi"nde 43 Türk müteahhitlik firmasının yer aldığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasına göre, Çin 81 firma ile listede birinci sırada yer alırken, Türkiye 43 firma ile ikinci sırada yer aldı. 2023'te, Türk müteahhitlik firmalarının uluslararası gelirleri toplamda 18,5 milyar doları buldu. Bu gelirlerin listedeki firmaların toplam gelirleri içindeki payı ise yüzde 3,7 olarak belirlendi. Uluslararası gelirlere göre yapılan sıralamada Türk müteahhitlik sektörü, İngiltere, Hollanda, Almanya ve Japonya'nın önünde 8. sırada yer aldı. Çin, 122,9 milyar dolarla birinci sırada bulunuyor.

2023 yılı uluslararası proje gelirlerine göre hazırlanan 2024 yılı listesinde, ilk 100'e 6 Türk firması girerken, 1 Türk firması da ilk 50'de yer aldı.

8 TÜRK FİRMASI TEKNİK MÜŞAVİRLİK LİSTESİ'NDE

Derginin yayımladığı "ENR 2024- En Büyük 225 Uluslararası Teknik Müşavirlik Firması Listesi"nde ise 8 Türk firması bulunuyor. Türkiye, firma sayısına göre 7. sırada yer aldı.

ENR 2024 Raporu, sektörün gelecekteki en önemli fırsatlarının makro ölçekli projeler ve yatırım planları olduğunu belirtiyor. Afrika Ajanda 2063 ve Suudi Arabistan Vizyon 2030 gibi büyük ölçekli planların küresel inşaat sektörüne ivme kazandıracağı ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı, açıklamasında, "Bakanlık olarak önümüzdeki dönemde de birçok hedef ülkeye heyet ziyaretleri gerçekleştirerek hem müteahhitlik firmalarımızın hem de teknik müşavirlik firmalarımızın uluslararası alanda pazar payının gelişmesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.